الجزائر... وفاة "الشرطي المخفي" عن عمر 83 عاما

توفي، صباح اليوم الجمعة، خبير أمن الطرقات الجزائري، محمد العزوني، والمعروف باسم "الشرطي المخفي".

وتوفي العزوني في باب الواد في العاصمة الجزائر عن عمر ناهز الـ83 سنة بعد صراع مع المرض، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

رحيل فقيد الجزائر عميد الشرطة #محمد_العزوني #الشرطي_المخفي مصاب وطني،..لم يكن مجرد شخصية عمومية، كان رحمه #مُربيا يفتقده كل الجزائريين..وكفاءة وطنية أثبت جدارته لما كان في ألمانيا، أبهرهم بمعرفته وحكمته .. وكم نحتاج لفلسفته الإصلاحية اليوم

رحمه الله../ pic.twitter.com/SVu8m8bopu — عبد الحميد عرفة🆕 (@arafaoumma) August 21, 2020

وذكرت الصحيفة أن محمد العزوني، هو خبير أمن طرقات كرّس حياته لخدمة وطنه، كما أعد وقدم لسنوات طويلة حصة ”الشرطي المخفي” ثم حصة ”طريق السلامة” على التلفزيون الجزائري، وعدد كبير من البرامج الإذاعية والحصص التحسيسية التوعوية.

من جهتها قدمت مديرية الأمن لولاية الجزائر برقية تعزية لعائلة الفقيد قالت فيها: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة عميد الشرطة المتقاعد العزوني محمد وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد رئيس أمن ولاية الجزائر، بتعازيه الخالصة لكم ولذويكم سائلا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون".