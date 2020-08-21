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    الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي تؤدي اليمين الدستورية

    "تهدیدات يومية بالتصفية"... نشطاء عراقيون يستغيثون بالحكومة

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    أطلق نشطاء حقوقيون في العراق نداء استغاثة بالحكومة قالوا فيه إنهم يتلقون تهديدات بالقتل بصفة يومية.

    وقالت وكالة "بغداد اليوم" إن 134 ناشطا عراقيا من مختلف المحافظات في البلاد، وجهوا نداء عاجلا إلى الحكومة والمجتمع الدولي، على خلفية تلقيهم تهديدات يومية بالتصفية.

    القوات الجوية الأمريكية
    © Sputnik . Vladimir Pirogov
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    ونشر الناشطون بيانا عبروا فيه عن مخاوفهم من عمليات التحريض التي تجري على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أشاروا إلى تقارير موثوقة عن وقوع عشر محاولات اغتيال في بابل وبغداد والبصرة وذي قار خلال شهر أغسطس/ آب الجاري

    وطالب الناشطون الذي لم يكشفوا عن أسمائهم، الحكومة بالتصدي لجميع عمليات التصفية التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، إضافة إلى دعوتهم المجتمع الدولي إلى دعم جهود المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق.

    وفي بيانهم، ذكر النشطاء عدة أمثلة لحالات اغتيالات لنشطاء، منها ما تم في 19 أغسطس/آب، حين قتل مسلحون مجهولون الدكتورة والناشطة ريهام يعقوب في سيارتها بالبصرة مع راكبة أخرى، فيما أصيب اثنين آخرين، وكذلك قتل الناشط تحسين أسامة على أيدي مجهولين استخدموا سلاحا كاتما للصوت في البصرة.

    في سياق متصل، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نسخة منه، بأن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة عويريج جنوبي العاصمة بغداد.

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    الكلمات الدلالية:
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