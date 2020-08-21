قرار كويتي بشأن رواتب الأطباء الكوبيين

أصدر ديوان الخدمة المدنية الكويتي، اليوم الجمعة، قرارا بشأن رواتب الأطباء الكوبيين في البلاد.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن ديوان الخدمة المدنية، وافق على الاستعانة بالدفعة الثانية من الوفد الطبي الكوبي وعددهم 39 طبيبا.

وضم تخصصات الوفد الطبي الكوبي، الذي شملهم القرار، الطوارئ الطبية والعناية المركزة، براتب شهري 2500 دينار.

جاء ذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الصحة بدولة كوبا، لاستقدام طواقم طبية تعزز من جهود مكافحة تفشي وباء كورونا في دولة الكويت لمدة 6 أشهر.

وأعلنت الحكومة الكويتية، أمس الخميس، إلغاء حظر التجول المفروض في كل مناطق البلاد لاحتواء فيروس كورونا، اعتبارا من الثالثة صباح يوم الأحد 30 أغسطس/ آب بالتوقيت المحلي.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال الناطق باسم الحكومة في بيان: "سعيًا من مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى كورونا وفق التدابير، تقرر الإبقاء على حظر إقامة الحفلات بما فيها الأعراس وغيرها، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة".

مجلس الوزراء : إلغاء منع التجول المفروض في جميع مناطق دولة الكويت اعتبارا من الساعة 3:00 صباحا يوم الاحد الموافق

30 أغسطس 2020#CGCKuwait pic.twitter.com/ERbI3jdiKx — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) August 20, 2020

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضًا حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة، فضلًا عن حظر الاستقبالات والتجمعات في الديوانيات العامة والخاصة، أو إقامة مراسم العزاء.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة الكويتية، الإبقاء على حظر التجول الجزئي المفروض على جميع مناطق البلاد، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.