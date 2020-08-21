توجيه من السيسي بشأن أحد المواطنين

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، توجيها بشأن أحد المواطنين.

وأمر السيسي بعلاج المواطن، محمود سمير، على نفقة الدوالة، الذي يعاني من سمنة مفرطة، ويتجاوز وزنه 257 كيلوغراما، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

ويجلس محمود سمير من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المصرية قعيدا في منزله حاليا بسبب وضعه الصحي، وعدم قدرته على الحركة بمفرده، كما أنه فقدَ عمله ووظيفته كخباز في أحد الأفران، وبات على حد قوله: "لا يستطيع ممارسة حياته".

الرئيس السيسى يوجه بعلاج مواطن يعانى من السمنة المفرطة على نفقة الدولة



أمر الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، بعلاج المواطن محمود سمير، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على نفقة الدولة، حيث يعانى محمود من السمنة المفرطة، ويبلغ وزنه نحو 257 كيلوجراما وغير قادر على الحركة، pic.twitter.com/K4fhyo2A9m — هنبني بلدنا Hnbny Baldna (@HnbnyB) August 21, 2020

وجاء قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعلاج المواطن محمود سمير كاستجابة سريعة منه لما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية بشأن حالته.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ناشد المصريين، على هامش افتتاحه مدينة الروبيكي الصناعية في شهر يوليو/ تموز، بضروة ممارسة الرياضة ما أمكن، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد ودعم المناعة.

وقال: "نتيجة الإغلاق لشهور كلنا وزننا زاد قليلا... ستندهشون أننا نقول هذا... وزننا زاد لأن الجميع جلس في المنزل.. نلعب رياضة لكي تزيد المناعة ونتخلص من الوزن الزائد".