سفارة الكويت في لندن تعلق على ما يتداول حول إلغاء بريطانيا الحجر الصحي 

قالت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، إن الحكومة البريطانية لم تلغ الحجر الصحي للقادمين إليها، ومن ضمنهم الكويتيين.

وأكد بيان صحافي صادر عن السفارة أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء الحجر الصحي الذي تبلغ مدته 14 يوما عن القادمين "غير صحيح"، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تدرس تقليل أيام الحجر دون أن تذكر مدتها شريطة أن تتولى شركة خاصة في مطار هيثرو إجراء فحوصات تثبت سلامة القادمين من فيروس كورونا المستجد.

ودعت السفارة المواطنون الكويتيون الراغبون في السفر إلى المملكة المتحدة إلى الالتزام بتطبيق الحجر الإلزامي لمدة 14 يوما حتى تعلن السلطات البريطانية إلغاء الحجر أو تخفيفه، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

يشار إلى أن الحكومة البريطانية تعمل حاليا بالتعاون مع شركات خاصة للنظر في مدى إمكانية تجهيز مركز اختبار سريع لفيروس كورونا المستجد في مطار هيثرو مقابل مبلغ مادي ليكون بديلا عن الحجر الصحي الإلزامي.

وطبقت الحكومة البريطانية في 8 يونيو/حزيران الماضي حجرا صحيا إلزاميا على القادمين من معظم دول العالم لمدة أسبوعين بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.