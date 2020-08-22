مسؤول بالخارجية الإماراتية يرد على أنباء توقيعها اتفاقا أمنيا مع إسرائيل

علقت دولة الإمارات، مساء أمس الجمعة، على التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن "توقيع مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي، في إطار معاهدة السلام بين البلدين".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن ”مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، سالم محمد الزعابي، نفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن الإمارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين".

وأكد الزعابي، أن "الهدف الأساسي هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية"، داعيا إلى "توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة"، مؤكدا أن هذه التقارير عارية من الصحة جملة وتفصيلا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".