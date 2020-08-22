"اقرأوا التاريخ".. سهى عرفات توجه رسالة للشعب الفلسطيني وتعتذر للإمارات

وجهت سهى عرفات، زوجة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، رسالة للشعب الفلسطيني الغاضب بعد إبرام اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل، مقدمة اعتذارا عن حرق علم الإمارات في القدس ومهاجمة قادتها.

وقالت سهى عرفات، عبر حسابها بموقع "انستغرام": "أريد أن أعتذر باسم الشرفاء من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الإماراتي وقيادته عن تدنيس وحرق علم الإمارات في القدس وفلسطين وعن شتم رموز دولة الإمارات الحبيبة".

وأضافت، في تدوينتها المُرفق بها صورة زوجها مع رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: "هذه ليست من شيمنا وأخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا، الاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية".

وتابعت "أقول لأجيالنا أن تقرأ التاريخ جيدا لتعرف كيف كانت الإمارات ماضيا وحاضرا تدعم الشعب الفلسطيني والقضية وإلى الآن".

واختتمت سهى عرفات، قائلة: "أعتذر لشعب وقيادة الإمارات عن أي ضرر صدر من أي فلسطيني لهذا الشعب المعطاء اللطيف الذي استقبلنا دائما بكل ترحاب. وأعتذر من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن هذه التصرفات غير المسؤولة".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدان أخرى تقوم بذلك".