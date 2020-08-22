مصر.. القبض على طالبة سربت أجزاء من امتحان بالثانوية العامة

وقالت صحيفة "فيتو" إن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم المصرية تمكنوا من رصد حالة غش واحدة باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة بعد مرور (30) دقيقة من بدء الامتحان، وذلك بلجنة مدرسة الدكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة.

وأعلنت الوزارة ضبط الطالبة (ي.ي.س) عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية "دور ثاني" للثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قد بدأت، الأسبوع الماضي، إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الجاري 2020، على موقع الوزارة إلكترونيا.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، عن مصادر مسؤولة، أن ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020 له عدة أشكال وكل شكل له تفسير خاص به.

وأوضحت أن بعض الطلاب تظهر له النتيجة أمام المادة المتظلم منها "لا توجد زيادة"، وهذا يعنى أن الكنترول فحص أوراق المادة التي تظلم فيها الطالب وقرر أنها لا تستحق الزيادة في الدرجات، أو "توجد زيادة" وهى أن الطالب تم زيادة درجاته، وسيتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول وإخطار مكتب التنسيق وتغيير شهادة الطالب لتتضمن الزيادة الجديدة.