الكويت تسجل نحو 700 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19" والإجمالي يناهز 80 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 79957.

موسكو-سبوتنيك. وسجلت الوزارة الكويتية وفاة مصابين اثنين بالفيروس، منذ يوم أمس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة لدى الوزارة 513.

تعلن #وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 688 حالة جديدة، وتسجيل 506 حالة شفاء، و 2 حالة وفاة جديدة بـ ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 79,957 حالة pic.twitter.com/rV1M8ROWCg — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) August 22, 2020

وبين الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الله السند، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام العناية المركزة بلغ 97 حالة، ليبلغ بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بـ "كوفيد 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7674 حالة.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية، وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني، وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وأعلنت الوزارة الكويتية، بوقت سابق من اليوم، شفاء 506 أشخاص من المرض، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 71770.

هذا وقد بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية في آذار/مارس الماضي وباء عالميا، منذ ظهوره أواخر العام الماضي وحتى الآن نحو 23 مليون شخص، توفى من بينهم نحو 800 ألف شخص بفعل تداعيات الإصابة.