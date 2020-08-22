بعد توقيف ضباط بأمن الدولة.. هذه قصة الفيديو الذي أثار ضجة كبرى في الكويت

أثار مقطع فيديو مسرب ضجة كبرى في الكويت، ما دفع وزارة الداخلية لإصدار بيانات تضمنت توضيحا للرأي العام، وقرارات بتوقيف عدد من الضباط في جهاز أمن الدولة.

بداية القصة

وتبدأ القصة عدما نشر حساب يدعى "جنوب السرة" على موقع تويتر تسريبات بالصوت والصورة تظهر تجسسا من قبل جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية الكويتية، على مواطنين ونواب بمجلس الأمة.

الان راح تشوفون وتسمعون منو اللي يراقب وجم يدفعون شهريا..

وشنو يفكرون فيه..

وشوفوا عدد الحسابات..#طرح_الثقة_بأنس_الصالح يا شعب مطلب شعبي لانه يعلم بكل هذه الامور..

وهتك ستر اسر..

اقسم بالله العظيم

في فضايح القادمة مدمرة..

وشلون تستروا على الفساد..

يصير خير

تم مسح اسم pic.twitter.com/zSyefrehZM — جنوب السرة (@janobalsourra1) August 19, 2020

تسجيلات قديمة

وبحسب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، أنس الصالح، فإن التسجيلات تعود لعام 2018.

الفيديو الثاني..

شرحه..

حمد جابر المبارك يشرح الان منو يراقب وشلون يراقب وعن اي طريق يراقب..

ومنو اللي عين عشان يراقب المواطنين..@hajji_muhmood اسمك موجود@thameeralmma666 اسمك موجود@Dr__ALKANDARI اسمك موجود ويراقبونك تكلمني..

قطعت الفيديو وشلت الاسماء..

الجزء الاول.. pic.twitter.com/uNKYpeJ3K2 — جنوب السرة (@janobalsourra1) August 19, 2020

وقال الصالح في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر: "التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصلالاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، ولن أقبل أن تحدث خلال تولي منصب وزير الداخلية".

وأضاف: "وجهت بإجراء تحقيق عاجل تسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018 ولن أتوانى عن إيقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات".

التنصت والتجسس على حسابات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة جسيمة للدستور، ولن أقبل أن تحدث خلال تولي منصب وزير الداخلية.



وجهت بإجراء تحقيق عاجل تسلم نتيجته خلال 48 ساعة بشأن تسجيلات 2018 ولن اتوانى عن ايقاف ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وهناك لجان تحقيق مستقلة بالتسريبات. — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 19, 2020

مطالب بإقالة وزير الداخلية

وبعد تغريدة وزير الداخلية اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، واعتبر المستخدمون أن في تغريدة الصالح اعتراف منه بصحة هذه التسريبات.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع التسريبات، وأطلق المستخدمون عددا من الوسوم، نذكر منها #جنوب_السرة و#تسريبات_جنوب_السره، اللذان تصدرا قائمة أكثر الوسوم انتشارا في الكويت، وحصدا أكثر من 27 ألف تغريدة.

#إقالة_وزير_الداخلية



ماذا ينتظر النواب الذين منحوا #أنس_الصالح الثقه..!



بعد كل ذلك..

التجسس على المواطنين...!

والتكسب من المنصب..!

وابتزاز النواب..!



هل أصبحت الدولة بأموالها وأمنها ومراكزها القانونية مستخدمة للفاسدين والمفسدين ..!! — خالد سعيّد المطيري (@khaledbuty) August 19, 2020

وطالب مستخدمو مواقع التواصل بإقالة وزير الداخلية، واتهموا الدولة بانتهاك القوانين والأعراف، وطالبوا بمحاسبة المتورطين في قضية التجسس.

فقال خالد سعيد المطيري: "ماذا ينتظر النواب الذين منحوا ‫أنس الصالح الثقة، بعد كل ذلك، التجسس على المواطنين، والتكسب من المنصب، وابتزاز النواب، هل أصبحت الدولة بأموالها وأمنها ومراكزها القانونية مستخدمة للفاسدين والمفسدين".

تحقيق وقرارات

وهذا ما دفع وزير الداخلية للرد عبر سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي قال فيها: "للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة".

1

للمنصفين الباحثين عن الحقيقة، ما تم تسلمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له واتخذت كافة الاجراءات من تشكيل لجان تحقيق وتم تحويل الملف الى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، والملف حاليا في النيابة العامة. — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020

وأضاف: "كما أرسلت الحكومة التسجيلات إلى مجلس الأمة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والإعلان عن كل ذلك بشفافية".

2

كما ارسلت الحكومة التسجيلات الى مجلس الامة وصوتت مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع والاعلان عن كل ذلك بشفافية. — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020

وختم الصالح بالقول: "أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت إجراء فور علمي بها مؤخرا، وبناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير إدارة غسيل الأموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما".

3

أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت اجراء فور علمي بها مؤخرا، وبناء على التحقيقات الأوليةتم إيقاف مدير عام أمن الدولةومدير ادارة غسيل الاموال السابق وعدد من الضباط، وبانتظار النتائج النهائية خلال الساعات القادمة بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماما. — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) August 20, 2020

ما الهدف من هذه التسريبات

وفي المقابل دافع كثيرون عن وزير الداخلية، وتساءلوا عن سبب نشر هذه المقاطع في هذا الوقت بالتحديد وما الهدف منها.

فقال صالح عبد الهادي العجمي: "حدثت في عهد رئيس الوزراء السابق جابر المبارك ووزير الداخلية خالد الجراح نعم ما حدث غلط، لكن السؤال هنا لماذا ظهرت هذه التسريبات في هذا الوقت بالذات ومن المقصود بتسريبها الآن. إذا عرف السبب بطل العجب. الوزير أنس الصالح دربك أخضر".

#تسريبات_جنوب_السره حدثت في عهد رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح نعم ما حدث غلط ، لكن السؤال هنا لماذا ظهرت هذه التسريبات في هذا الوقت بالذات ومن المقصود بتسريبها الان.!



اذا عرف السبب بطل العجب .



الوزير انس الصالح دربك اخضر @AnasALsaleh pic.twitter.com/lUBW1AWknC — سالم عبدالهادي العجمي 🇰🇼 (@salem_h_alajmi) August 21, 2020

بيان وزارة الداخلية

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إيقاف 8 ضباط في جهاز أمن الدولة عن العمل، بينهم مدير عام الجهاز، لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة بالتجسس على حسابات مواطنين.

وجاء في بيان وزارة الداخلية نشرته عبر حسابها في "تويتر"، أنه تقرر وقف مدير جهاز أمن الدولة و8 ضباط عن العمل، وذلك لحين انتهاء التحقيقات بقضية التسجيلات المسربة المنسوبة إليهم، والتي تضمنت اتهامات لهم بالتجسس على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة في البلاد.

وأضاف البيان أن قرار إيقاف الضباط عن العمل جاء بناء على توجيهات من وزير الداخلية، أنس الصالح، الذي أمر بإجراء تحقيق عاجل بالتسجيلات المسربة التي يعود تاريخها إلى عام 2018، على أن يتم تسليم نتيجة التحقيق خلال 48 ساعة.

بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشان تسجيلات مسربة من جهاز امن الدولة مساء امس تعود لسنة ٢٠١٨ فور العلم بها pic.twitter.com/3Xvthzz33N — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 20, 2020

التسريب "خيانة عظمى"

ونقل موقع صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر أمنية رفيعة، تأكيدها أن جهاز أمن الدولة لا يملك أجهزة تنصت على المواطنين، وأن التسريبات تؤكد فعلا عدم امتلاك أمن الدولة أجهزة التنصت، بدليل أن مديرها الحالي طلال الصقر، في سياق حديثه مع الصباح في المقاطع المسربة، يبين أن متابعته بعض الحسابات كانت مجرد محاولات فردية متواضعة منه لمتابعة الحسابات؛ كما تثبت أن أمن الدولة لا يملك أجهزة مراقبة حديثة، أسوة بالدول الأخرى.

وأشارت المصادر إلى إن مقابلات أمن الدولة مسجلة ومحفوظة للتأكد من عدم حصول مخالفات مخلة بالقانون، وقد علت أسئلة عن هوية المسرب وكيف قام باختراق جهاز شديد الحساسية مثل أمن الدولة، واصفة التسريب في حد ذاته بأنه "خيانة عظمى" يجب أن يحاسب عليها الضابط المسؤول وكل من وزع ونشر هذه اللقاءات السرية.