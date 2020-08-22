القوات العراقية تعثر على كدس عتاد من مخلفات إرهابيي "داعش".. صور

أعلنت قيادة عمليات الجزيرة العراقية، اليوم السبت العثور على كدس عتاد من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" غربي البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود كدس للأعتدة في منطقة الكرابلة قضاء القائم تم اخراج قوة من قيادة عمليات الجزيرة لتدقيق المعلومات".

وأضاف البيان "وأثناء البحث والتفتيش تم العثور على مسطرة تفجير عدد 1200، بطل أوكسجين عبارة عن عبوة عدد14، صفيحة عبوة فارغة عدد35، رولة "واير تسليك" عبوات ناسفه 8 من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابي تم التعامل معها من قبل مفارز الهندسة العسكرية".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.