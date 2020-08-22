بعد عشرة أيام من العطش.. سوريا تعلن حل مشكلة قطع المياه عن مليون مواطن في الحسكة

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم السبت، عن إعادة تزويد محطة علوك بريف الحسكة الشمالي بالتيار الكهربائي تمهيدا لضخ المياه بعد عشرة أيام من توقيف ضخ المياه عن نحو مليون مواطن في مدينة الحسكة وريفها.

وأكدت الوكالة أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه ونتيجة الجهود الدبلوماسية السورية والدولية، بدأ التحرك باتجاه تشغيل المحطة التي تمت إعادة تزويدها بالكهرباء منذ الصباح ولكن عمليات الضخ لم تبدأ بعد باتجاه مدينة الحسكة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن عودة المياه حتى تصل إلى منازل الأهالي في الحسكة ومحيطها.

وأوضحت الوكالة أن الكهرباء وصلت إلى 9 آبار من أصل 30 بئراً في محطة علوك شمال الحسكة لكنها لم تصل إلى المضخات وبالتالي فعمليات الضخ لم تبدأ بعد وأنه بعد تشغيل المضخات تحتاج المياه لنحو 12 ساعة للوصول إلى مدينة الحسكة نظراً لطول مسار الخط الذي يصل إلى 70 كم.

وأضافت الوكالة أن أي حل نهائي لمشكلة تزويد المدينة ومحيطها بمياه الشرب يتطلب السماح لعمال المحطة بالدخول إليها والإشراف على عمليات الضخ منعاً لتوقفها أو توقيفها.

يشار إلى أن المجموعات المسلحة عمدت إلى قطع المياه عن مدينة الحسكة ومحيطها لتحرم نحو مليون شخص من مياه الشرب منذ عشرة أيام وهذه المرة الخامسة عشرة التي تقدم فيها على قطع المياه عن المدينة خلال الأشهر الثمانية الماضية.