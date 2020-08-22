أردوغان يؤكد لعباس دعم تركيا للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة

استعرض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في اتصال هاتفي تلقاه اليوم السبت، من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس التركي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، دعم بلاده للموقف الفلسطيني ورفضها أية خطوات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية، أو أي اتفاقات للتطبيع مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب الوكالة "أبدى الرئيس اردوغان موافقة تركيا على عقد جلسة طارئة لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لدعم الموقف الفلسطيني".

كما أعرب الرئيس التركي عن استعداد بلاده دعم الجهود الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتقديم المساعدات الطبية الممكنة في هذا المجال.

من جانبه اطلع الرئيس عباس نظيره التركي على الجهود المبذولة لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، حيث تم عقد اجتماع للقيادة الفلسطينية بحضور جميع الفصائل الفلسطينية، والتأكيد على الوقوف صفا واحدا في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية.

وشدد عباس على مواصلة هذه الجهود لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية صفا واحدا.