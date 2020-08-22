الجيش الأمريكي يدخل 50 آلية محملة بعتاد عسكري إلى قواعده بريف الحسكة... صور

أدخلت قوات الجيش الأمريكي عتاداً عسكرياً ومواد لوجستية وصهاريج لنقل النفط إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة مواصلة خرق القوانين والمبادئ الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن قوات الجيش الأمريكي أدخلت رتلاً مؤلفاً من 50 آلية عسكرية محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل يضم أيضاً شاحنات وصهاريج ونفط وناقلات يرافقها عدد من المدرعات.

وأدخلت قوات الجيش الأمريكي خلال الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط وغيره من ثروات وخيرات البلاد بالتعاون والتواطؤ مع أدواتها من المجموعات المسلحة والإرهابيين الذين تدعمهم في تلك المناطق، بحسب الوكالة.