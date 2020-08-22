ساويرس: من مصلحة مصر فوز ترامب في انتخابات 2020... فيديو

أكد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، اليوم السبت، أنه من مصلحة مصر فوز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لعام 2020، وليس منافسه جو بايدن.

وفسر ساويرس كلامه في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية أن إدارة بايدن تدعم جماعة "الإخوان المسلمين".

وتابع: "لكن في نفس الوقت الموضوع ليس في أيدينا"، موضحا أنه "يجب على مصر عدم الاعتماد على أي أطراف خارجية سواء ترامب أو أي شخص، ويتم الاعتماد على مصادرنا".

وأردف: "يجب العمل على أن نقوي أنفسنا ونقوي بلادنا، ويصبح مصيرنا لا في يد البيت الابيض أو أي إدارة، يجب أن نقرره نحن، ولكي يتحقق ذلك يجب أن نكون دولة قوية واقتصادنا قوي، ويكون لدينا ديمقراطية حقيقية، ونستطيع الدفاع عن أنفسنا بجيش قوي".

وعن رأيه في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار نجيب ساويرس للبرنامج إلى أنه "شخص أهوج نوعا ما، وليس مثقف، وتصرفاته عجيبة وغريبة، كونه قام بنقل السفارة الأمريكية للقدس واعترف بسيادة إسرائيل على الجولان رغم كونها أرض محتلة".

وأوضح ساويرس للبرنامج أن دفاعه الدائم عن فلسطين والقدس ليس له علاقة بالدين، وإنما ينطلق من منطق الإنسانية، لافتا إلى أن "القدس تحوي مقدسات إسلامية ومسيحية، وهي أرض محتلة غصبا، وشهدت قيام دولة على حساب دولة أخرى".