حمدوك: مؤتمر التعليم شكل البداية الحقيقية لرسم مستقبل السودان

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن التعليم يعتبر استثمارا رئيسا في المستقبل، لافتا إلى أن الحكومة نجحت في عقد مؤتمرات مع أصحاب المصلحة في التعليم في الولايات مطلع هذا العام مما كلل بالنجاح مؤتمر ثورة ديسمبر للتعليم.

وقال حمدوك، خلال كلمته للشعب السوداني مساء السبت، إن انعقاد مؤتمر ثورة ديسمبر للتعليم في مطلع الأسبوع الماضي شكل ضربة البداية الحقيقية لرسم مستقبل جديد للسودان من خلال الشروع في وضع السياسات والخطط العلمية والعملية، بحسب وكالة أنباء السودان (سونا).

وأشار حمدوك إلى أن هذه السياسات تجعل من المدارس والمعاهد السودانية منارات للفكر ومشاعل للتنوير وقناديل تنير الطريق نحو المستقبل.

وفي وقت سابق، أعلن حمدوك اهتمام الحكومة الانتقالية بالتعليم ووضعه في سلم الأولويات، مشيرا الى أن الحكومة خصصت ميزانيات معتبرة للتعليم والصحة.

وقال حمدوك إنه تم توجيه وتخصيص أكبر نسبة من الموارد لدعم التعليم والصحة لتوفير خدمات جيدة ومنصفة ومجانية إضافة لزيادة مرتبات العاملين خاصة المعلمين.