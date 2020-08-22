تراجع إصابات فيروس كورونا بمصر دون المئة للمرة الأولى منذ أبريل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم السبت تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة مقارنة مع 123 إصابة و19 وفاة أمس وذلك في تراجع دون المئة إصابة للمرة الأولى منذ العاشر من أبريل/ نيسان.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة".

وفرضت مصر في منتصف مارس/ آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ومنذ أواخر يونيو/ حزيران، رفعت الحكومة المصرية معظم هذه الإجراءات. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.