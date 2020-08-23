الكاظمي يتعهد بالقصاص من قتلة الناشطين خلال لقاء عوائلهم... صور

تعهد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بالقصاص من قتلة الناشطين العراقيين خلال لقاء عائلة الناشطة المدنية الطبيبة ريهام يعقوب، التي اغتيلت في محافظة البصرة.

ونقل المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء العراقي قوله "أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، وإن دماء الشهيدة والشهيد هشام الهاشمي، والشهيد تحسين أسامة لن تذهب هدرا"ً.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يقول أمام عائلة الشهيدة المغدورة ريهام يعقوب في البصرة : أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، وإن دماء الشهيدة و الشهيد هشام الهاشمي، والشهيد تحسين أسامة لن تذهب هدراً. pic.twitter.com/2pJU8ICHEV — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 22, 2020

وأضاف الكاظمي خلال اللقاء "إن كلمات الشهيدة ريهام قد أدخلت الرعب على قلوب المجرمين الجبانة، وإن أعمالها المجتمعية الخيرية قد أرجفتهم، وجعلتهم يركبون العار، فأي دناءة أشد من هذه البشاعة، لكن فألهم الخائب قد انقلب مندحراً، وتحولت الشهيدة الشابة في ربيع عمرها الى أيقونة للبصرة".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : إن كلمات الشهيدة ريهام قد أدخلت الرعب على قلوب المجرمين الجبانة، وإن أعمالها المجتمعية الخيرية قد أرجفتهم، وجعلتهم يركبون العار، فأي دناءة أشد من هذه البشاعة، لكن فألهم الخائب قد انقلب مندحراً، وتحوّلت الشهيدة الشابة في ربيع عمرها الى أيقونة للبصرة. pic.twitter.com/WsrPZOQIEn — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 22, 2020

وغرد رئيس الوزراء العراقي عبر موقع "تويتر" عقب الاغتيال، قائلا "أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".

اقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها.

التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم اجهزة وزارة الداخلية والامن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) August 19, 2020

وتابع الكاظمي "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون".

وردنا الان🛑

اغتيال الدكتورة ريهام يعقوب الناشطة المدنية في مدينة البصرة على يد جبناء الكواتم #كواتم_الغدر_تطال_الشعب#البصرة_اسيرة_الكواتم#العراق pic.twitter.com/WDnAXmlqGx — ✪حيدر عبادة- haedrabada (@haedrabada) August 19, 2020

يشار إلى أن ريهام يعقوب هي إحدى الناشطات في الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا في المحافظة العراقية.