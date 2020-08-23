الكاظمي يتعهد بالقصاص من قتلة الناشطين خلال لقاء عوائلهم... صور

ونقل المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء العراقي قوله "أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، وإن دماء الشهيدة والشهيد هشام الهاشمي، والشهيد تحسين أسامة لن تذهب هدرا"ً.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يقول أمام عائلة الشهيدة المغدورة ريهام يعقوب في البصرة : أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، وإن دماء الشهيدة و الشهيد هشام الهاشمي، والشهيد تحسين أسامة لن تذهب هدراً. pic.twitter.com/2pJU8ICHEV— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 22, 2020
وأضاف الكاظمي خلال اللقاء "إن كلمات الشهيدة ريهام قد أدخلت الرعب على قلوب المجرمين الجبانة، وإن أعمالها المجتمعية الخيرية قد أرجفتهم، وجعلتهم يركبون العار، فأي دناءة أشد من هذه البشاعة، لكن فألهم الخائب قد انقلب مندحراً، وتحولت الشهيدة الشابة في ربيع عمرها الى أيقونة للبصرة".
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : إن كلمات الشهيدة ريهام قد أدخلت الرعب على قلوب المجرمين الجبانة، وإن أعمالها المجتمعية الخيرية قد أرجفتهم، وجعلتهم يركبون العار، فأي دناءة أشد من هذه البشاعة، لكن فألهم الخائب قد انقلب مندحراً، وتحوّلت الشهيدة الشابة في ربيع عمرها الى أيقونة للبصرة. pic.twitter.com/WsrPZOQIEn— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) August 22, 2020
وغرد رئيس الوزراء العراقي عبر موقع "تويتر" عقب الاغتيال، قائلا "أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".
اقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل مايلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها.— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) August 19, 2020
التواطؤ مع القتلة او الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم اجهزة وزارة الداخلية والامن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون.
وتابع الكاظمي "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون".
وردنا الان🛑— ✪حيدر عبادة- haedrabada (@haedrabada) August 19, 2020
اغتيال الدكتورة ريهام يعقوب الناشطة المدنية في مدينة البصرة على يد جبناء الكواتم #كواتم_الغدر_تطال_الشعب#البصرة_اسيرة_الكواتم#العراق pic.twitter.com/WDnAXmlqGx
يشار إلى أن ريهام يعقوب هي إحدى الناشطات في الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا في المحافظة العراقية.
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