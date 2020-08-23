القوات العراقية تلقي القبض على امرأة لانتمائها لـ"داعش"

ألقت القوات العراقية، القبض على امرأة تبلغ من العمر 42 عاما، لانتمائها لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وجاء في بيان الداخلية العراقية "ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين القبض على امرأة إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة 4/ إرهاب لانتمائها لعصابات "داعش الإرهابية".

وأضاف البيان "وتمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ومتابعتها في أقضية محافظة صلاح الدين". وتم إيداعها التوقيف بغية إكمال الاجراءات القانونية".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.