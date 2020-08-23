مسؤول كويتي: حظر الطيران مع 31 دولة يسبب خسائر هائلة تنذر بكارثة

دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية محمد لافي المطيري، اليوم الأحد، السلطات في بلاده إلى السماح لمواطني الدول الـ31 الممنوعين من الدخول إلى الكويت بالدخول إلى البلاد، مؤكدا أن هذه الفئة تشكل عنصرا أساسيا لتنشيط حركة السفر.

وطالب المطيري في تصريح خاص لموقع صحيفة "الأنباء" الكويتية، بالاكتفاء بمسحة الـ (PCR)، والتي تفيد خلو القادمين من الخارج من المرض، كما هو متبع بالعديد من مطارات دول العالم المختلفة، عوضا عن الحجر المنزلي أو المؤسسي، وإلغاء فكرة الإقامة في دولة ثالثة لمواطني الدول الـ31 لمدة 14 يوما، لافتا إلى أنه في حالة تعثر هذا الاقتراح، فمن الممكن تطبيق الحجر المؤسسي عليهم.

وقال إن "الحجر لمدة 14 يوما لم يجد نفعا في إيقاف انتشار الفيروس ولن يسهم في ذلك، بل سيزيد من معاناة القطاع والمسافرين الذين يحجمون عن السفر بسبب الأضرار التي تقع لهم نتيجة الحجر وعدم السماح بالحركة وقضاء المصالح، وبالتالي يؤثرون الجلوس وعدم السفر، وهذا بحد ذاته يرهق كاهل الجميع ويصيب الاقتصاد في مقتل".

وأوضح المطيري أن "الاقتصاد الكويتي يعاني بسبب فيروس كورونا ولا يمكن الاستمرار في هذا النهج بل نحتاج إلى إجراءات تساعد في تعافي الاقتصاد ونمائه ولا يكون ذلك إلا من خلال فتح باب السفر وإنعاش الحركة لا تقييدها والقضاء عليها وحبس المسافرين في بيوتهم".

وأضاف أن "قرار إلغاء الحجر سيعزز من حركة السفر، فالخسائر بملايين الدولارات، والعجلة تدور والكثير من المكاتب أغلقت أبوابها وسرحت موظفيها وما تبقى اكتفى بعدد قليل مع توقعات بظروف غير جيدة حال الاستمرار بهذه الوتيرة من القرارات".

وأكد أن "اتخاذ مثل هذا القرار سيسهم في وقف نزيف الخسائر غير المسبوقة التي تعرض لها قطاع السياحة والسفر، محذرا من أن الاستمرار في هذا النهج سيسبب دمارا هائلا وخسائر مستمرة تنذر بكارثة لمكاتب السفر والقطاع بشكل عام".

يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق، حظر الطيران التجاري إلى ومن 31 دولة، مشيرة إلى أن ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.