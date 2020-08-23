السعودية تقرر توطين المهن الهندسية وتحدد 7 آلاف ريال حدا أدنى للأجر

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، اليوم الأحد، أنه أصدر قرارا بتوطين المهن الهندسية في المنشآت الخاصة بنسبة 20 بالمئة، ووضع حد أدنى للأجور لها بواقع 7 آلاف ريال (حوالي 1866 دولار أمريكي).

وقال الراجحي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "أصدرنا قراراً بتوطين المهن الهندسية، ووضعنا لها حدا أدنى للأجور".

وأوضح الوزير السعودي، أن القرار يأتي امتداداً لمساعي الوزارة في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية، للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

أصدرنا قراراً بتوطين المهن الهندسية، ووضعنا لها حدا أدنى للأجور، وذلك امتداداً لمساعي الوزارة في تمكين الخريجين والخريجات من أصحاب المؤهلات النوعية للحصول على فرص وظيفية لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.



متمنياً التوفيق لأبناء وبنات الوطن 🇸🇦 — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) August 23, 2020

ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية.

تعرف على قرار توطين المهن الهندسية.

#مكملين_توطين pic.twitter.com/0fSrQm12UZ — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 23, 2020

والتوطين، أو كما يطلق عليه في المملكة "السعودة"، هو إحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.

وفقا لتقارير إعلامية يوجد موظف سعودي واحد مقابل كل 3 موظفين غير سعوديين في سوق العمل السعودي؛ وتواجه الدولة تحديا في توظيف المواطنين في الوظائف المختلفة في البلاد.