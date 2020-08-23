رئيس المجلس الأعلى لقبائل التبو: البرلمان الليبي المنتخب هو من عين المشير حفتر

وصف رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل التبو ببنغازي شرق ليبيا، المستشار علي بركة، اليوم الأحد، المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بأنه "جسم غير شرعي"، مشيرا إلى أن كل "القبائل الليبية قررت وقف الحرب والجلوس على طاولة المفاوضات حفاظا على ليبيا من الدمار".

وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "المشير خليفة حفتر تم تعيينه من قبل مجلس النواب المنتخب من قبل الليبيين"، وذلك ردا على تصريحات المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الذي قال إن "أي حوار سياسي يجب أن يكون بين هيئات وشخصيات منتخبة".

وشدد على أن "الجيش مهمته الحفاظ على أمن الليبيين وهو مؤسسة عسكرية بحتة وليس جسم سياسي"، موضحا أن "الحوار سيكون بين الأجسام السياسية وبين القبائل والمناطق الليبية".

وكان المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد بن نيس، أكد أن المجلس يرفض بشدة التفاوض مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان البرلمان الليبي وحكومة الوفاق الاتفاق على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، وسط ترحيب دولي بالاتفاق.

وشدد بن نيس على أن أي حوار أو اتفاق يجب أن يكون بين الهيئات المنتخبة فقط، ودعا إلى وقف التدخل الخارجي في ليبيا، مطالبا الدول المتداخلة في الملف الليبي باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي.