الدفاع المدني السعودي ينقذ 12 شخصا من تحت الأنقاض

تمكنت فرق الدفاع المدني السعودية من إنقاذ 12 شخصا من تحت الأنقاض، عقب انهيار مبنى سكني على رؤوس ساكنيه، في جدة.

© Sputnik . الدفاع المدني السعودي يحذر من هذه "الأجسام" "سبق" السعودية، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إجلاء سكان المنزل، بينما لم يتم التعرف على أسباب الانهيار.

ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن مركز العمليات الأمنية الموحدة تلقى بلاغا يفيد بانهيار منزل شعبي بحي الرويس في جدة، مضيفا: "تم تحريك فرق الإنقاذ وفرق انهيارات المباني للموقع ومساندتها بالمعدات.

ولفت القرني إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الانهيار بمساعدة الجهات المعنية.