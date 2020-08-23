الكويت… وفد أمريكي لتقصي ملف "الصندوق الماليزي"

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مطلعة أن مهمة الفريق الأمريكي تشمل أعمالا خاصة في إطار التقصي حول ملفات غسل أموال، ظهرت أخيرا على السطح في المنطقة، أهمها "الصندوق الماليزي".

وأفادت المصادر بأن الفريق سيقدم - خلال جولته - ما في حوزته من معلومات للجهات المالية والأمنية عن عدد من الملفات، على رأسها التحويلات المالية المختلسة من الصندوق الماليزي، خصوصا أن هناك بعض الدول استقبلت أموالا، مصدرها الصندوق، وحُوِّلت في ما بعد إلى بنوك محلية وإقليمية. وأشارت المصادر إلى أن الفريق الأمريكي سيتقصى معلومات عن ملفات أخرى تحوم حولها شبهات للتحقق منها، قد تساعد في كشف ملفات غسل أموال جديدة، أو حقائق حديثة عن ملف "الصندوق الماليزي".

وأوضحت أن التنسيق حول استقبال الفريق "الجنائي ـــــ المالي" وتسهيل مهامه في الكويت، سيكون مع جهات رقابية مالية وأمنية.

وفي السياق نفسه، من المقرر أن تعقد لجنة التحقيق البرلمانية الكويتية بشأن وقائع غسل الأموال المرتبطة بقضية "الصندوق السيادي الماليزي" أول اجتماعاتها، اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة "الجريدة" على لسان عضوة اللجنة النائبة، صفاء الهاشم، أن اللجنة ستناقش آلية العمل والاتفاق على جدول أعمالها وما سيتم مناقشته خلال هذا الاجتماع، والاجتماعات المقبلة، فضلا عن الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم على صعيد القضية والمرتبطين بها لسماع وجهات نظرهم.

وكان مجلس الأمة الكويتي شكَّل لجنة تحقيق في القضية من النواب، عودة الرويعي وشعيب المويزري وصفاء الهاشم، على أن تقدم تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين.

ويشار إلى أن قضية "الصندوق السيادي الماليزي" أثارها نواب ومتابعين كويتيون، في مايو/آيار الماضي، حيث تورطت شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد.

ومن بين الشخصيات البارزة المتورطة في هذه القضية، الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق، وذلك بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.