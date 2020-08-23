رسالة من الملك سلمان إلى ملك البحرين

نقل السفير السعودي في البحرين، سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية من الملك سلمان إلى ملك البحرين.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، استقبل ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، السفير السعودي، وتسلم رسالة الملك سلمان، حول "الروابط الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين".

وناقش الطرفان خلال اللقاء اقتراح ملك البحرين بشأن "عقد اجتماع قمة تشاوري سنوي دائم لمنظمة التعاون الإسلامي ، بالإضافة إلى القضايا ذات الإهتمام المشترك ."

ونقل السفير السعودي، تحيات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إلى ملك البحرين والشعب البحريني.

وعبر ملك البحرين عن الدور الذي تقوم به السعودية في حماية أمن المنطقة، والمواقف الحكيمة له من أجل العدل والسلام.

وقال حمد بن عيسى إن علاقات السعودية والبحرين "ترتكز عبر تاريخها العريق على أسس راسخة من التعاون والتعاضد والتضامن الوثيق".