انقطاع الكهرباء عن مستوطنات غلاف غزة

ذكرت صحيفة عبرية أن التيار الكهربائي قد انقطع عن مستوطنات غلاف غزة، بسبب إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة من قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن البالونات الحارقة تسببت، مساء اليوم في انقطاع التيار الكهربائي عن كيبوتسي "نير عام" و"مفلاسيم" بغلاف غزة.

وأوضحت أن الكهرباء انقطعت عن الكيبوتسين نتيجة لاصطدام بالون حارق بعامود للكهرباء، وتم تشغيل المولدات الاحتياطية إلى حين إصلاح الخلل.

وأكدت الصحيفة العبرية أنه منذ صباح اليوم اندلع 11 حريقا في المجلس الإقليمي أشكول، نتيجة للبالونات الحارقة.

وفي السياق نفسه، نقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، اليوم الأحد، عن مصادر أمنية إسرائيلية أن حماس قد زادت من قائمة شروطها من أجل إبرام تهدئة فورية، أهمها زيادة المنحة المالية القطرية ومد أجلها إلى 3 سنوات على الأقل.

ومن بين شروط حركة حماس الأخرى، زيادة مساهمة الأمم المتحدة في مشاريع تنموية بقطاع غزة، وعودة موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة.

وأكد الموقع العبري أن قطر تمارس ضغوطا شديدة على حماس لوقف التصعيد، خاصة مطالبة الدوحة بوقف إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة على مستوطنات غلاف غزة، وذلك بالتوازي مع طلب الوسطاء من إسرائيل، وقف ردها العسكري من أجل تحقيق تهدئة فورية.

جنود الاحتلال الإسرائيلي يحاولون إخماد حرائق البالونات الحارقة في مستوطنات غلاف غزة اليوم pic.twitter.com/3zKJ5CGBXE — 48 الإخبارية (@48nnews) August 23, 2020

ويشار إلى أن عشرات الحرائق قد اندلعت في مستوطنات غلاف غزة خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة المنطلقة من قطاع غزة.