الكويت: من تنتهى إقامته عليه المغادرة بداية سبتمبر

أعلنت الإدرة لعامة لشؤون الإقامة في الكويت، أنه لم ترد إليها تعليمات جديدة بشأن منح الإقامات وتجديدها.

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، نقلا عن مصدر في إدارة الإقامة، إنه لم يصدر قرارا وزاريا لتجديد الإقامات والزيارات.

وتابعت الصحيفة أنه في حال وجود هذا القرار لن يتم الرجوع لمن انتهت زيارتهم إو إقامتهم، بل ستمدد تلقائيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إن لم ترد معلومات جديدة بقرار، فعلى من تنتهي إقامته أوزياته أن يغادر الكويت بداية شهر سبتمبر، وإلا أصبح مخالفا للقانون، وعليه غرامة.

وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية أنه، بحسب مصادر أمنية، نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة قبل نهاية العام الحالي، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ما يعني عدم توافر عمل حقيقي لهم، فضلا عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم.