سفير موسكو بالقاهرة يعلق على أزمة سد النهضة والقضية الليبية

أكد السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو، أن بلاده تتفهم المعنى الاستراتيجي لنهر النيل لمصر ولشعبها، بالإضافة إلى مخاوفهم على أمنهم القومي خاصة مع وجود الكثير من الإرهابيين في ليبيا.

جاء ذلك خلال حديث السفير الروسي بمصر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية اليوم بمناسبة الاحتفال بمرور 77 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية البلدين الذي يوافق الأربعاء المقبل.

وقال بوريسينكو في هذا الصدد، إن "روسيا تتفهم المعنى الاستراتيجي لنهر النيل لمصر ولشعبها".

وأضاف "وفي الوقت ذاته، نعترف بحق أثيوبيا في تطوير اقتصادها بما في ذلك قطاع الطاقة، ونحاول إقناع أديس أبابا بتسوية هذا النزاع سليما بدون إلحاق الأذى لجيرانها".

وكشف أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أرسل مناشدات متكررة للإثيوبيين يطالبهم بالالتزام بالمفاوضات الجارية والتوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

وشدد على أنه "من المستحيل تغيير الجغرافيا ولذلك يتعين على دول حوض النيل أن تتعايش اليوم وغدا وبعد 100 عام ومن الضروري أن تكون قادرة على حل جميع الأمور بروح الجوار الطيب، مشيرا إلى أن الحوار الحالي بين الجانبين جاء بعد اجتماع بين زعيمي مصر وأثيوبيا على هامش منتدي الروسي-الأفريقي في مدينة سوتشي العام الماضي".

وبالنسبة للنزاع في ليبيا، أوضح السفير الروسي أن موسكو تعي مخاوف شركائها المصريين على أمنهم القومي خاصة مع وجود الكثير من الإرهابيين في شرق ليبيا، الأمر الذى يشكل تهديدا لكل من مصر وروسيا والعالم بأسره".

ولفت إلى أن "الوضع الحالي جاء نتيجة لتدمير مؤسسات الدولة في عام 2011 ودخلت ليبيا في حرب أهلية واسعة النطاق".

وأكد تأييد روسيا لإعلان القاهرة الأخير لأنه يمهد الطريق لحل سلمي للنزاع فى ليبيا، مضيفا: "نبذل جهودا كبيرة لتجنب الخط الأحمر (سرت الجفرة) الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وذكر أن "الجانب الروسي يجري مشاورات مستمرة مع تركيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا وتجميد تحرك قوات حكومة الوفاق الليبية".