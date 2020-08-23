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    حفلة تخرج

    مصادر سعودية تكشف القصة الحقيقة لبائع الشاي الحاصل على ماجستير... صور وفيديو

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    وضحت السلطات السعودية القصة الحقيقية للشاب السعودي الحاصل على شهادة ماجستير والذي ظهر في أحد تسجيلات الفيديو يبيع الشاي مرتديا زي التخرج.

    وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شابا سعوديا يبيع الشاء مرتديا زي التخرج وحاصل على ماجستير من جامعة أمريكية، ما أثار جدلا واسعا بين المواطنين.

    ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، لقاءا مع الشاب عبداللطيف جرفان، الذي قال إنه قد حصل في وقت سابق على درجة الماجستير في نظم المعلومات وإدارة الأمن من إحدى الجامعات الأمريكية.

    وأشار الشاب في لقائه إلى أنه لا يعتبر العمل "عيبا" وأنه لم ينتظر الحصول على وظيفة بل سعي للحصول على عمل بأي طريقة ممكنة، مشيرا إلى أنه "انتظر الوظيفة، لكن لم تكن هناك فائدة من الانتظار".

    ظهور الشاب على وسائل التواصل الاجتماعي أثار استغراب وانتقاد العديد من المتابعين، حيث اعتبر البعض أنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الحالة.

    وفي توضيح لحقيقة الحالة، نشر صندوق تنمية الموارد البشرية الحكومي (هدف)، بيان على حسابه في "تويتر" أشار فيه إلى أنه تم التواصل مع الشاب بهدف بحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.

    وأشار بيان المؤسسة السعودية إلى أنه، ووفقا للسجلات الإدارية التابعة لها فقد تبين أن الشاب حصل في وقت سابق على 5 فرص وظيفية مختلفة "وتنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8 آلاف ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها".

    وبالرغم من التوضيح، مازال رواد وسائل التواصل الاجتماعي يتداولون الخبر بشكل واسع مع آراء مختلفة حول حقيقة الصورة والمشهد الذي ظهر فيه الشاب.

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    الكلمات الدلالية:
    فرص عمل, وظيفة, فيديو, ماجستير, السعودية
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