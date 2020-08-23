مصادر سعودية تكشف القصة الحقيقة لبائع الشاي الحاصل على ماجستير... صور وفيديو

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شابا سعوديا يبيع الشاء مرتديا زي التخرج وحاصل على ماجستير من جامعة أمريكية، ما أثار جدلا واسعا بين المواطنين.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، لقاءا مع الشاب عبداللطيف جرفان، الذي قال إنه قد حصل في وقت سابق على درجة الماجستير في نظم المعلومات وإدارة الأمن من إحدى الجامعات الأمريكية.

فيديو | "عبداللطيف" بائع الشاي لم ينتظر الوظيفة رغم حصوله على شهادة الماجستير #الإخبارية pic.twitter.com/sJsy0wx2Lr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2020

وأشار الشاب في لقائه إلى أنه لا يعتبر العمل "عيبا" وأنه لم ينتظر الحصول على وظيفة بل سعي للحصول على عمل بأي طريقة ممكنة، مشيرا إلى أنه "انتظر الوظيفة، لكن لم تكن هناك فائدة من الانتظار".

ظهور الشاب على وسائل التواصل الاجتماعي أثار استغراب وانتقاد العديد من المتابعين، حيث اعتبر البعض أنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الحالة.

شيء مؤسف الحال اللي وصلنا له صرنا نشوف مثل هالاشخاص تشتغل شغلات ماتوازي تعليمهم ونقول واو كفو احسنت لانك تشتغل بشاي ولا بياع خضره، بدال ماتجي وتحاسب المسؤول كيف مثل هالكفاءات مالها وظايف نروح ونمدح ونقول شكراً لك لانك اشتغلت بياع شاي وانت معك شهادة ماجستير pic.twitter.com/zujiapgjkY — مُهند ! (@Hn2i_) August 21, 2020

وفي توضيح لحقيقة الحالة، نشر صندوق تنمية الموارد البشرية الحكومي (هدف)، بيان على حسابه في "تويتر" أشار فيه إلى أنه تم التواصل مع الشاب بهدف بحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.

وأشار بيان المؤسسة السعودية إلى أنه، ووفقا للسجلات الإدارية التابعة لها فقد تبين أن الشاب حصل في وقت سابق على 5 فرص وظيفية مختلفة "وتنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف 8 آلاف ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها".

ترنا مصدقينكم بس وضفونا يا صندوق تنمية الموارد البشرية ...انا معي شهادة دكتوراه وخريج عام ١٤٣٢هجري ولم أمكن من العمل . عشر سنوات عاطل يا موارد — د.عبدالله المريخي (@almuriki8) August 23, 2020

وبالرغم من التوضيح، مازال رواد وسائل التواصل الاجتماعي يتداولون الخبر بشكل واسع مع آراء مختلفة حول حقيقة الصورة والمشهد الذي ظهر فيه الشاب.