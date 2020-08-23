تسجيل
18:35 GMT23 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سد النهضة، إثيوبيا 2019

    ما حقيقة حدوث انفراجة في مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان؟

    © AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104579/42/1045794296_0:160:3071:1888_1200x675_80_0_0_02e2470bfc1de9edc80a5af1d90b7e77.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008231046335613-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    خلال أيام سوف ترفع اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة تقريرها إلى جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وسط تضارب في التصريحات حول المرونة التي حظيت بها تلك الجولة من جانب مصر وإثيوبيا، وبين الحديث عن خلافات جوهرية بين الدول الثلاث حول النقاط الفنية والقانونية.. فهل ستحمل تلك الجولة جديدا؟

    يرى مراقبون أن الجولة الحالية والجولات القادمة لن تخرج بأي نتائج لأن العملية لا تسير إلى الأمام وإنما في شكل دائري تعود بعده إلى النقطة التي بدأت منها، وبات واضحا للجميع الانحياز والتعاطف الجنوب إفريقي الذي يرأس الجولة الحالية مع الجانب الإثيوبي، الأمر الذي يعني عدم جدوى أي تفاوض دون ضغوط على أديس أبابا.

    مرونة المواقف

    قال عضو اللجنة الأفريقية بالبرلمان المصري اللواء حاتم بشات، منذ بداية التفاوض ومصر لديها قناعة بأنها ستتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، وهى لم تحيد عن هذا الطريق رغم التعثر الذي أصاب العملية التفاوضية خلال الفترة الماضية.

    رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد
    © REUTERS / Tiksa Negeri
    إعلام: آبي أحمد في السودان خلال أيام... و"سد النهضة" على رأس الملفات

    وأضاف عضو اللجنة الأفريقية لـ"سبوتنيك"، "أرى أن الجزء الفني في المفاوضات لا ينفصل عن الشق القانوني، فلو تم التوصل إلى حل فلا بد أن يكون هناك شق قانوني يحمي تلك الاتفاقيات، فإن لم يكن هناك شق قانون فلن يكون هناك إلزام لأي اتفاقية، فالكثير من الاتفاقات يتم التنصل منها لأنها لم تحتوي على شق قانوني ملزم".

    وأكد بشات أن "وجود الشق القانوني يمثل إلزام أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاتحاد الأفريقي، لذا فالشق القانوني الذي يتم التفاوض حوله مهم جدا".

    وحول المرونة التي تتحدث عنها التصريحات الرسمية في الجانبين المصري والإثيوبي قال بشات، "كنت متأكد أن الأمور سوف تختلف بعض الشيء خلال تلك المرحلة نتيجة المناخ السياسي الموجود في المنطقة الآن، حيث أن الدبلوماسية الرئاسية التي يتبعها الرئيس السيسي أجبرت الجميع على أن تكون هناك مرونة في تلك النقاط".

    مفاوضات عبثية

    من جانبة قال خبير التفاوض السوداني الدكتور أحمد المفتي، في "اعتقادنا أن المفاوضات متعثرة ولا تسير حسب خارطة طريق 18 إغسطس/أب الجاري، لأنه كان من المفترض قيام اللجنة الفنية بدمج النسخ الثلاث في "نسخة توافقية" واحدة، بمعنى حل كل نقاط الخلاف، ومن ثم رفع تلك النسخة التوافقية لجنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي".

    وأضاف خبير المفاوضات لـ"سبوتنيك" أن "ما حدث هو خروج اللجنة الفنية بنسخة أسموها اسما لم نسمع به من قبل وهو "نسخة مدمجة"، حتى لا يقال أن اللجنة فشلت في الوصول إلى نسخة "توافقية "، والدليل علي صدق ما نقول، أن وزارة الري السودانية، حسبما ورد في صحيفة السوداني الصادرة صباح أمس السبت 22 اغسطس/أب الجاري، أعلنت أن الوزراء سوف يعكفون طوال هذا الأسبوع علي "النسخة المدمجة "، للتوافق على نسخة توافقية لرفعها لجنوب أفريقيا الجمعة القادمة".

    وأكد المفتي أن "الوزراء سوف يفشلون في الوصول إلى" نسخة توافقية"، لأنهم فشلوا في ذلك من قبل، وهذا ما جعل كل دولة تعد نسختها وتحيلها للجنة الفنية".

    صورة أقمار صناعية جديدة تظهر سد النهضة، إثيوبيا 26 يونيو 2020
    © REUTERS / MAXAR TECHNOLOGIES
    مصر تكشف عن مسودة أولية لاتفاق سد النهضة مع إثيوبيا

    وتوقع أنه "عندما يرفع الأمر إلى جنوب أفريقيا يوم الجمعة القادمة، فإنها سوف تجد نفسها تبدأ من جديد، ولكنهم لن يعترفوا بالفشل، وسوف يخرجون بمسمى جديد مثل " النسخة المدمجة "، ولذلك كنا محقين عندما وصفنا هذه المفاوضات قبل أن تبدأ عام 2011، بأنها سوف تكون "مفاوضات عبثية".

    العودة إلى نقطة البداية

    ومن جانبه علق الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان ودول حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة على الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة بأنها "تسير في دائرة وتعود لنفس النقطة دون التقدم خطوة للأمام".

    قال رسلان، إن "الاجتماع السداسي الذي عقد يوم الأحد الماضي بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" نتج عنه اتفاق بتوحيد كل مسودات الاتفاقيات التي تقدمت بها الأطراف الثلاثة في وثيقة واحدة ترفع إلى رئيس وزراء جنوب أفريقيا، للنظر فيما إذا كانت تصلح كأساس لاتفاق حول ملء وتشغيل السد".

    تناقضات بين الأطراف

    وأضاف الخبير بمركز الأهرام في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، "ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السداسي الأحد الماضي غير مفهوم وغير عملي، لأن هناك تباينات كبيرة جدا إلى حد التناقض فيما بين الموقف الإثيوبي والموقف المصري من ناحية والموقف السوداني من ناحية ثالثة، حيث تتفق مصر والسوداني في الشق القانوني ومناقض تماما للموقف الإثيوبي، ومن الناحية الفنية، الموقف المصري مختلف عن الموقف الإثيوبي في نقاط والسودان مختلف في نقاط أخرى".

    وأوضح رسلان، أنه في "أعقاب اجتماع الثلاثاء الماضي أيضا صدر تعليق من السودان بحدوث خلافات حول الطريقة الإجرائية التي يتم بها تدوين تلك الوثيقة الواحدة، وهذا يعني أن إثيوبيا في كل جولة تضع عراقيل جديدة لم تكن موجودة في المفاوضات السابقة، ولحل تلك العراقيل الجديدة يتم عمل اجتماعات وتلك الاجتماعات تخلص إلى مقترحات، وتدخل تلك المقترحات في متاهة الخلافات الإجرائية".

    وتابع: "وبدلا من أن تسير المفاوضات إلى الأمام تسير في حركة دائرية وتعود لنفس النقطة، والسبب في تلك الحركة الدائرية هو ضعف قدرات وإمكانيات الاتحاد الأفريقي، وأيضا لسوء نية رئيس وزراء جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي نظرا لتعاطفه مع وجهات النظر الإثيوبية وهذا واضح من البداية".

    سد النهضة في إثيوبيا
    © AFP 2020 / EDUARDO SOTERAS
    إثيوبيا تكشف رسميا موعد المرحلة الثانية لـ"ملء سد النهضة"

    غياب الثقة والإرادة

    وأكد الخبير بمركز الأهرام، أن "الطريقة الدائرية التي تدار بها المفاوضات تصب في صالح الاستراتيجية الإثيوبية التي تغيب فيها الإرادة السياسية بشكل كامل للوصول إلى اتفاق، وأنها تشارك في تلك المفاوضات لهدفين، أولهما استهلاك الوقت حتى يتحول السد إلى أمر واقع، والهدف الثاني أنها أثناء تنفيذ الأمر الواقع توظف مشاركتها في التفاوض إعلاميا بأنها دولة غير متعنتة وتريد الوصول إلى حل، لكنها في الحقيقة تعرقل الحلول، لذا فليس هناك أي مؤشر على أن تلك الجولة ستقدم شيئا مختلفا عن الدورات السابقة".

    وبدأت جولة جديدة من المفاوضات الفنية والقانونية بين مصر والسودان وإثيوبيا الأسبوع الماضي بشأن سد النهضة، وتأتي الجولة بعد توقف نحو أسبوع مع استمرار الخلافات المصرية الإثيوبية، وينتظر أن يتم رفع تقرير عن تلك الجولة إلى جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي نهاية الإسبوع.

    من جهتها، أعلنت السودان في بيان رسمي، الثلاثاء الماضي، أصدرته وزارة الري السودانية أنه تم استئناف المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.

    وأبدى وزراء الري في الدول الثلاث الاجتماع بتقديم ملاحظاتهم الافتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة، موضحا ان الدول الثلاث ستعمل في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل راما فوزا رئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي بتاريخ ٢٨ أغسطس.

    وأوضح البيان أنه خلال الإجتماع برزت خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب أفريقيا وتبادلت الدول الثلاث مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا خلال مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني، 1961
    من مديحة كامل إلى براد بيت...مهرجان موسكو السينمائي الدولي
    النفط العراقي في يد واشنطن
    إنفوجرافيك..أتوبيسات النقل السريع في مصر
    أتوبيسات النقل السريع في مصر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك