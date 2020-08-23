الكنيسة المصرية: عودة قداس الجمعة يوم 11 سبتمبر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، عن عودة إقامة قداس يوم الجمعة من كل أسبوع.

وقالت الكنيسة في بيان لها، إن العودة لإقامة القداس كل جمعة، سيكون بنفس النظام المطبق حاليا.

وتبدأ عودة القداس يوم 11 سبتمبر، مع كافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل.

وقال البيان إن دور الحضانة التابعة للكنائس يسمح لها بفتح أبوابها بنسبة 50 % من الكثافة.

وأكد البيان على استمرار تعليق الأنشطة الكنسية الأخرى، بسبب فيروس كورونا.

وااتخذت الكنيسة المصرية، إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا من خلالها، حيث حددت عدد الحضور من المدعوين في الأفراح، والصلوات.