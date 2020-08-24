أنصار الله" تعترف بمقتل قائدين رفيعين في معارك بمحافظة الجوف

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الاثنين، مقتل قياديين بارزين خلال معارك مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. ونعى نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء، حسين العزي، عبر حسابه في "تويتر"، رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة التابعة لوزارة الدفاع بصنعاء، اللواء عزي صلاح مطلق دحوة، واللواء روح الله زيد علي مصلح، ركن التوجيه المعنوي في القوات الخاصة ونجل أحد مؤسسي الجماعة.

الشهداء صفوةالشعب وأكرم ماأنجبتهم الأرض

والمعنى الحقيقي للدين والوطن والإنسانية

إنهم رجال متفوقون وسر تفوقهم أنهم باختصار رأوا دينهم ووطنهم وشعبهم فوق أنفسهم فكانوا

ع الدوام حاضرون للفداء بمجرد أن يمس أرضهم قهرٌ أويلحق شعبهم ضيم

وكل ذلك دين وعظمة

لذا قال قائلنا (شهداؤنا عظماؤنا) pic.twitter.com/Mz3BjCknbT — حسين العزي (@hussinalezzi5) August 23, 2020

ونشر العزي، وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية في "أنصار الله"، صورتين للقياديين الرفيعين اللذين من المقرر تشييعهما بجنازة عسكرية في صنعاء.

وشغل القيادي عزي صلاح دحوة، المكنى "أبو صالح" منصب مدير لأمن محافظة صعدة معقل جماعة أنصار الله، قبل أن يعين في يوليو/تموز العام الماضي، رئيسا لأركان المنطقة العسكرية السادسة التي تتركز عملياتها القتالية في محافظتي الجوف وصعدة شمال اليمن.