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    جنود تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن

    "أيام وأشهر تحمل الكثير من المفاجآت"... أقوى تهديد عسكري إلى السعودية والإمارات

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن "الأيام والأشهر القادمة تحمل الكثير من المفاجآت التي ستلحق بتحالف العدوان هزائم ساحقة".

    © REUTERS / AHMED YOSRI
    التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية في اليمن ويكشف مفاجأة بالصور
    وقال العاطفي، خلال تفقده عدد من القوات بمربع الخنجر، إن "الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت التي ستلحق بالعدوان هزائم ساحقة، مؤكدا أن التحالف العربي "فشل في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية والاقتصادية بفضل صمود الشعب اليمني واستبسال أبطال القوات المسلحة"، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

    وأضاف وزير الدفاع: "وضعنا في المرحلة الراهنة أفضل بكثير مما كنا عليه"، مشددا على "أن الأيام القادمة تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت وستتحرر الأرض اليمنية من الغزاة والمحتلين إلى غير رجعة".

    وتتواصل، منذ نحو خمس سنوات، معارك عنيفة بين القوات اليمنية المشتركة المشكلة من الجيش التابع للحكومة الشرعية وقوات مقاومة شعبية بدعم من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، وبين جماعة أنصار الله "الحوثيين" في مختلف أنحاء البلاد، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أبرزها العاصمة صنعاء.

    وتسببت الغارات الجوية للتحالف العربي، وكذلك القصف المدفعي المتبادل، والهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بمقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين وأيضا العسكريين من طرفي الصراع.

    وبات اليمن، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, أنصار الله, التحالف العربي, اليمن
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