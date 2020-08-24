إيران تحذر دول المنطقة وتتحدث عن "عمليات اغتيال إسرائيلية" في الإمارات

دعت إيران، اليوم الإثنين، دول الشرق الأوسط إلى الاقتداء بطهران في التعامل مع إسرائيل، وذلك بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على تطبيع العلاقات، مكررة أن أي "تهديد بالمنطقة بسبب إسرائيل تتحمل مسؤوليته الإمارات بعد هذا الاتفاق".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على استدعاء الإمارات للقائم بالأعمال الإيراني بسبب تعليقات رسمية من طهران حول اتفاق التطبيع: "لا أحد يستطيع التحدث بلهجة قاسية مع أي سفير أو قائم بأعمال إيران بأي دولة"، وتابع: "نوصي الدول الأخرى أن تسير على مسار الجمهورية الإسلامية تجاه إسرائيل".

وتابع زاده: "أي دولة تطبع مع الكيان الإسرائيلي سوف يعود ذلك بالضرر على تلك الدولة نفسها... الكيان الاسرائيلي لا يلتزم بالاتفاقيات وقام بعمليات اغتيال حتى في الإمارات نفسها".

وكرر زاده تصريحات إيرانية سابقة، وقال: "أي تهديد في المنطقة بسبب إسرائيل مسؤوليته تقع على عاتق الإمارات وعليها تحمل التداعيات".

واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال في سفارة إيران بأبو ظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على التهديدات الإيرانية تجاه دولة الإمارات، معتبرة أنها تحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني، والتي حذر فيها الإمارات "من فتح أبواب المنطقة لدخول الكيان الصهيوني، وإن فعلت فسيكون لنا معها حساب آخر وتصرف مختلف".

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".