"استبعاد غير المتخصصين"... وزير الإعلام المصري يكشف عن خطة إصلاح المنظومة

كشف وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، عن ما وصفه بـ"الخطة الشاملة ورؤية إصلاح منظومة الإعلام في مصر".

ونقل موقع "مصراوي" عن هيكل ملامح خطة إصلاح منظومة الإعلام، والتي قدمها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح هيكل، خلال حواره، على قناة المحور، أن الرؤية تضمنت محاور علاج منظومة الإعلام في مصر، ومن بينها ضرورة استبعاد غير المتخصصين عن مهنة الصحافة والإعلام، مرجعا ذلك إلى أنها "مهنة لها قواعد وأسس ولابد وأن تدار بواسطة المتخصصين".

وتطرق هيكل إلى انتقاد بعض المواطنين للمشهد الإعلامي، قائلا: "الناس عندهم حق يزعلوا من الإعلام"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك اختلاف في المحتوى الإعلامي بهدف تحقيق المنافسة.

وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن من اختصاصاته إيجاد إعلام قادر على مواجهة الأزمات، موضحا أن التعامل مع الأزمات يمر بـ 3 مراحل وهي قبل ومع وبعد الأزمة.

وأكد، أن الدولة تعاملت بحرفية في مواجهة السيول الماضية، وكذلك في مواجهة أزمة كورونا، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بإدارة الأزمة، كانت تتخذ القرارات في إطار حماية المواطن والاقتصاد.

وكان الدكتور أسامة هيكل، قد كشف، الشهر الماضي، عن كواليس إصابته بفيروس "كورونا" المستجد بعد شفائه منه.

وعن الأعراض التي شعر بها خلال فترة المرض، قال هيكل في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث" المصرية، أنه كان يشعر بتكسير شديد في العظام وارتفاع في درجة حرارته إضافة إلى السعال وغيرها من الأعراض.