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    وزير خارجية السودان يستبق زيارة بومبيو بتصريح حاسم عن الموقف من إسرائيل

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    أكد وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، مساء أمس الأحد، أن حكومة بلاده "لم تناقش في أية لحظة الموقف من إسرائيل"، لافتا إلى أنه لم يتلق من رئاسة الوزراء أي توجيه يتعلق بفحوى هذا الأمر.

    متظاهر سوداني يحتفل بالذكرى الأولى لثورة السودان
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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    وقال قمر الدين، في حوار مع التليفزيون السوداني، إنه "تم إعفاء السفير حيدر بدوي من منصبه كناطق رسمي باسم الوزارة بعدما أدلى بتصريحات صحفية حول هذا الملف، ليس لفحوى التصريح ولكن لمخالفته لوائح العمل في وزارة الخارجية، لافتا إلى أن الوزارة لم تناقش الأمر ولم يصدر فيه توجيه واضح، وبالتالي الحديث عنه يعتبر كسرا لقوانين العمل في الخدمة المدنية، ولذلك تم إعفاؤه من منصبه كناطق رسمي.

    وأضاف: "هذا الأمر سياسة عليا لا يجوز لأحد أن يتحدث فيها إلا بأمر أو أذن، وحكومة السودان لم تناقش موقف السودان من إسرائيل في أي لحظة من اللحظات بعد أن التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في فبراير/ شباط الماضي، وهناك مضابط مجلس الوزراء والاجتماعات المشتركة بين مجلسي الوزراء والسيادة".

    وشدد وزير الخارجية السوداني المكلف، على أنه "منذ أن كُلف بتولي وزارة الخارجية في يوليو الماضي، لم تتصل إسرائيل بالسودان"، وقال: "لا أعلم ولم أر أي تقرير ينم عن رأي السودان في هذا الأمر، ولا تعليق على موقف السودان، لأني لم أتلق من رئاسة الوزراء أي أمر بفحوى هذا الموضوع، ولم يأت لي أي توجيه، ولم يصلني أي شئ عن هذا الأمر".

    وأوضح أن "وزارة الخارجية تعمل على صياغة سياسة السودان الخارجية التي ستقترحها على مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن السودان يعمل بجد على رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف قمر الدين: "لم أر منذ أن كنت ناشطا في الولايات المتحدة، أي وثيقة أو جملة تربط بين وجود السودان في القائمة أو رفعه منها، بأي دولة أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية".

    تأتي هذه التصريحات تزامنا مع بدء وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الاثنين، جولة بمنطقة الشرق الأوسط تشمل دول الإمارات والبحرين وإسرائيل والسودان، ومن أبرز القضايا المقرر مناقشتها اتفاق السلام الموقع بين الإمارات وإسرائيل، بجانب إبراز دعم واشنطن لما وصفه بتعميق العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي.

    وأثار المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية المقال من منصبه، حيدر بدوي صادق، الجدل عندما قال يوم الثلاثاء الماضي، إن "السودان تتطلع لإبرام معاهدة سلام مع إسرائيل تكون قائمة على مصلحة السودان، لكن من دون التضحية بالقيم والثوابت".

    وقررت وزارة الخارجية السودانية، بعدها بيوم، إعفاء صادق من منصبه وتكليفه بالعمل في دائرة أخرى، كما أعربت الوزارة عن استغرابها لتصريحات صادق بشأن العلاقات مع إسرائيل، قائلة إن هذه التصريحات "أوجدت وضعا ملتبسا يحتاج إلى توضيح".

    فيما قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن هناك مباحثات بين بلاده والسودان، مشيرا إلى أن إسرائيل "تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام". وذكر أن الاتفاق المستقبلي مع الجانب السوداني، سيشمل إعادة لاجئين سودانيين في إسرائيل إلى بلدهم، موضحا أن "إسرائيل تجري محادثات مع دول عربية وإفريقية أخرى".

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    الكلمات الدلالية:
    التطبيع مع إسرائيل, إسرائيل, السودان
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