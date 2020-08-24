مصدر: خفر السواحل الكويتي يصادر زوارق عراقية في المياه الإقليمية

أعلنت جمعية الصيادين العراقيين في قضاء الفاو بمحافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن مصادرة خفر السواحل الكويتي ثلاثة زوارق تعود لصيادين عراقيين في المياه الإقليمية.

وقال رئيس الجمعية بدران عيسى، إن " خفر السواحل الكويتية صادر ثلاثة زوارق لصيادين عراقيين في المياه الاقليمية"، مبيناً أنه تم "تسليم 21 صياداً إلى القاعدة البحرية في أم قصر". وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأضاف عيسى في بيان، "ندين الاعتداءات المتكررة على الصيادين العراقيين في مياه الخليج وسط صمت الحكومة العراقية".

وشهدت العلاقات الكويتية - العراقية تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية زخماً يدفعها قدماً إلى الأمام، وتوج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.