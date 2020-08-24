البرهان يحذر من مؤامرة لتفكيك الجيش ويكشف "حملات منظمة لتفتيت السودان"

كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الأحد، عن "حملات منظمة تسعى لتفكيك الجيش السوداني لتفتيت البلاد".

وقال البرهان، خلال تصريحات بمنطقة وادي سيدنا العسكرية: "يريد الفاشلون أن يعلقوا إخفاقاتهم على مؤسسات الجيش"، موضحا أن "سوء التخطيط والإدارة سبب الأزمة الحالية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكد أن "هناك من يريد اختطاف الثورة من الشباب"، قائلا: "عرضنا على الحكومة كل المساعدة، ولكن لم يفعلوا شيئا"، مضيفا أن "هناك جهات تصنع الأزمات للإيقاع بين الجيش والشعب".

البرهان: جهات تعمل على أحداث قطيعة وجفوة ما بين القوات المسلحة ومكونات الشعب السوداني https://t.co/Qly38Y3yV1#سونا #السودان pic.twitter.com/L2DKqYykX3 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 23, 2020

وتعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، "بالوقوف مع الشعب السوداني وإفشال محاولات ضرب جيشنا"، مؤكدا أن "هناك جهات تصنع الأزمات للإيقاع بين الجيش والشعب". وأشار إلى أن "الفاشلين يريدون أن يعلقوا إخفاقاتهم على مؤسسات الجيش"، مشددا على أن "هناك من يريد اختطاف الثورة من الشباب".