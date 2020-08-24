لبنان... بلدية بلاط تصل إلى "الخطوط الحمر" بشأن كورونا

ودعا رئيس البلدية في بيان، الأهالي والسكان إلى "التقيد التام بالإرشادات الوقائية بوضع الكمامة والتباعد الاجتماعي خصوصا بعد تسجيل عدد لا يستهان به من الإصابات في النطاق البلدي"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشار رئيس البلدية إلى أنه "يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطويق انتشار الوباء، وهي تقوم بإجراء فحوص عشوائية للمخالطين من المصابين".

وأكد "أن تزايد عدد المصابين ضمن النطاق البلدي سيدفعنا مرغمين لطلب الموافقة من محافظ جبل لبنان لعزل البلدة بالكامل لوضع حد لتفشي الوباء ولحماية المواطنين الذين التزموا بالاجراءات الوقائية".

وختم قائلا "وباء كورونا شرس ولن نسمح كمجلس بلدي وخلية الازمة بتخطي الخطوط الحمر التي وصلنا اليها ، فلنلتزم جميعا بالوقاية الصحية لكي نبقى جميعا سالمين مع عائلاتنا وكبارنا فنخلص بلدتنا واهلنا وانفسنا، والبلدية الى جانبكم في كل ما تحتاجون اليه".

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/أب، سبب تفاقم الأزمة الاقتصادية التي كان يعاني منها لبنان، مع استمرار انهيار العملة الوطنية التي خسرت حوالي 80% من قيمتها، في ظل قرار السلطات اللبنانية بالإقفال العام حتى 7 أيلول/سبتمبر لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي ينذر بتفاقم الوضع المعيشي للمواطن اللبناني.