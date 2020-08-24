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    رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

    العراق: زيارة الكاظمي إلى السعودية تتحدد قريبا ونرغب بافتتاح أكثر من منفذ حدودي مع المملكة

    © AFP 2020 / AHMAD AL-RUBAYE
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    كشف السفير العراقي في الرياض قحطان الجنابي، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية ستحدد قريبا، مؤكدا رغبة بلاده في افتتاح أكثر من منفذ حدودي مع الجانب السعودي.

    وقال الجنابي في لقاء أجرته معه "الصباح": "إننا نترقب تحديد زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المملكة العربية السعودية في القريب العاجل، لتكون انطلاقة جديدة للعلاقات بين البلدين".

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 18 سبتمبر2019
    © REUTERS / POOL New
    ابن سلمان يتلقى اتصالا من الكاظمي ويتحدث عن العلاقات بين السعودية والعراق

    وأشار إلى أن "السفارة العراقية في الرياض بتواصل مع الخارجية السعودية لتحديد الموعد النهائي لهذه الزيارة، وهناك حرص من الطرفين على إنجاح الزيارة والمضي قدماً في تطوير العلاقات".

    وشدد على "وجود رغبة لدى رئيس المجلس التنسيقي عن الجانب السعودي الدكتور ماجد القصبي لزيارة العراق، بعد لقائه في مطار الرياض لتوديع الوفد الوزاري العراقي، الذي زار المملكة في إطار التوجه لتبادل الزيارات وتقوية العلاقة من قبل الطرفين".

    وأضاف أن "هناك توجها بين حكومتي العراق والمملكة، إلى أن تكون العلاقة استراتيجية وقوية ومتينة، ولذلك كانت أول زيارة لمسؤول عراقي من الحكومة الحالية هو وزير المالية علي عبد الأمير علاوي نائب رئيس الوزراء رئيس المجلس التنسيقي عن الجانب العراقي الى السعودية في شهر رمضان الماضي، بعدها جاءت زيارة أخرى له تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المملكة برفقة 5 وزراء والأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المسؤولين لعقد اجتماعات الدورة الثالثة للمجلس".

    ونبه الجنابي إلى أن "هناك مذكرة تفاهم موقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ووزارة الكهرباء العراقية، لغرض الربط الخليجي عن طريق الكويت"، مشيراً إلى "وجود تطور واضح في هذا الموضوع والشروع بهذا العمل في القريب العاجل، إذ من المؤمل اكتماله خلال عام لحل أزمة الكهرباء في العراق، على اعتبار أن الدول الخليجية الست لديها وفرة في الطاقة الكهربائية، وساعات الذروة فيها تختلف عما موجود في العراق، ومن خلال هذا الربط فإن العراق لن يدفع أي مبالغ، بل سيكون تمويله من مخرجات مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، الذي عقد قبل سنوات".
    وأشار الى أن "البلدين قطعا شوطا كبيرا في التعاون الأمني بينهما أكثر من بقية المجالات، إذ منذ اللحظات الاولى لتأسيس المجلس التنسيقي شكلت اللجنة الأمنية والسياسية والتي كانت إحدى ثماني لجان في هذه المجلس، وحصل تفاهم بين الأجهزة الأمنية العراقية والسعودية، ونجحا في تبادل المعلومات الاستخبارية، التي أدت الى إلقاء القبض على بعض الخلايا الارهابية، وهنالك اجتماعات متبادلة لحفظ الأمن والاستقرار بين البلدين.

    رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
    © AFP 2020 / AHMAD AL-RUBAYE
    السفير العراقي في السعودية يكشف تفاصيل زيارة الكاظمي إلى المملكة

    ​وكان من المقرر أن تكون السعودية أولى محطات الكاظمي الخارجية، إلا أن وزارة الخارجية السعودية، أعلنت تأجيل زيارة رئيس وزراء العراق إلى المملكة، بعد اتفاق بين البلدين، بسبب دخول عاهل البلاد الملك سلمان المستشفى الأيام الماضية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, العراق
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