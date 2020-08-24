البرهان: لن نفرط في شبر من أرضنا ولن نتراجع حتى نرفع العلم في حلايب وشلاتين

قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن القوات المسلحة "لن تفرط في شبر" من أرض السودان.

جاء ذلك لدي مخاطبته اليوم ضباط وصف وجنود القوات المسلحة بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بكرري، بولاية الخرطوم، في إطار احتفالات القوات المسلحة بعيدها الـ66.

وأضاف البرهان "حقنا ما بنخليه ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتي يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفي كل مكان من السودان"، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

وأرسل البرهان رسالة تطمين ودعم للقوات المسلحة المرابطة حول حلايب وشلاتين وأرقين وكل الذين يدافعون عن البلاد قائلا "نحن معكم"، لافتا إلى الاستهدف الكبير الذي يتعرض له السودان في وحدته وحدوده، بحسب الوكالة.

وأكد البرهان أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب السوداني "ولن نسمح لأى جهة" بأن تستغل دماءه وجهده لصالحها.

ويطالب السودان بمثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958 وتقول القاهرة إنه أرض مصرية ورفضت في 2016 بدء مفاوضات لتحديد الحق في السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأنها.

وفي يناير الماضي طلبت حكومة السودان من مجلس الأمن الدولي بشكل رسمي، إبقاء قضية النزاع حول مثلث حلايب في جدول أعمال المجلس لهذا العام.

ويعود تاريخ الشكوى إلى العام 1958 حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث واتهمت الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتلال المنطقة.

وقال رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق، إن حلايب سودانية وإن بلاده تأمل في الوصول إلى تسوية حول هذا الملف دون إعطاء تفاصيل.