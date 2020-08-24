أول تعاون حكومي بين الإمارات وإسرائيل بعد تطبيع العلاقات

بحث وزيرا الصحة في إسرائيل والإمارات مسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والبحث العلمي،في اتصال هاتفي اليوم الاثنين.

وبحسب موقع صحيفة "البيان" الإماراتية، أجرى عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، اتصالا هاتفيا اليوم مع وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرين ناقشا "سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة وباء كوفيد 19 (كورونا)".

وبحث الجانبان كذلك مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية والطبية خاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود.

وقال وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن العويس: "في ظل الظروف التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد على دول العالم يتوجب تضافر الجهود في مجال البحث الطبي و التي ستصب في صالح الإنسانية"، ورحب بالتعاون الثنائي في هذا المجال بما يعود بالنفع على البلدين و الإنسانية جمعاء.

وبحسب بيان وزارة الصحة الإسرائيلية فالطرفين اتفقا على "تعاون مبدئي وفوري" في قطاع الصحة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن كلا من البلدين سيعين ممثلين له ويشكل وفودا تجارية، وفقا لـ"رويترز".

وأضافت أن البلدين سيعملان أيضا على وضع برنامج لتبادل الطلاب فور أن تسمح الظروف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا بذلك.

واتفقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات الدبلوماسية وبدء علاقة واسعة جديدة بموجب الاتفاق الذي أُبرم تحت رعاية الولايات المتحدة، مما يجعل الإمارات ثالث بلد عربي يرتبط بعلاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل بعد مصر والأردن.