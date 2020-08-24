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    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020

    السعودية... بنك التنمية الاجتماعية يعلن شروط القروض الجديدة للمواطنين

    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
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    أعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي، اليوم الاثنين، تحديثًا للقروض الاجتماعية، تضمن رفع الحد الأعلى لراتب المقترض من 10 آلاف ريال إلى 12.5 ألف ريال.

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    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
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    وبحسب صحيفة "عاجل"، أطلق البنك، في وقت سابق، منتج (نفاذ) كأول منتج متخصص لتمويل الأعمال الحرة، بمبلغ يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفًا تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة.

    وقال البنك، إن الأشخاص المشمولين بأحكام هذه اللائحة، هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري 12.5 ألف ريال، وشملت التحديثات التي أجراها منتجات تمويل الاجتماعي التالية:

    1- تمويل الزواج المخصص للمساعدة في تخفيف أعباء الزواج.

    2- تمويل الأسرة المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية احتياجاتها الضرورية.

    3- تمويل الترميم المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.

    وأوضح أن التحديثات تشمل كذلك نطاق سريان اللائحة ومقدار مبلغ التمويل والأقساط، وأن الحد الأعلى لقيمة التمويل هو 60 ألف ريال، على أن تحدد القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد.

    وتمثلت شروط الحصول على المنتج التمويلي في:

    1- ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

    2- ألا يزيد الدخل الشهري على 12.5 ألف ريال.

    3-  يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفًا أو متزوجًا والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة (بالنسبة لتمويل الأسرة).

    4-  يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلًا فأكثر دون اعتبار للعمر (بالنسبة لتمويل الأسرة).

    5- أن يكون الزواج للمرة الأولى ويُستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها (في تمويل الزواج).

    6-  أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإذا كانت تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول المجلس فيشترط الحصول على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة بذلك (في تمويل الزواج).

    7- تقديم عقد زواج رسمي مصدق من المحكمة المختصة على ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية (في تمويل الزواج).

    8- تاريخ احتساب مدة عقد الزواج هو التاريخ الهجري (في تمويل الزواج).

    9- يتم احتساب المدة من تاريخ تقديم الطلب (في تمويل الزواج).

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    بالنسبة لتمويل الترميم فبالإضافة إلى شروط السن والدخل الشهري يشترط بنك التنمية الاجتماعي أن تتوافر في المقترض طالب المنتج التمويلي ما يلي:

    أ- أن يكون الحد الأدنى لعمر المنزل هو 5 سنوات.

    ب-  أن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل، أما إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل.

    ج- وفي حال سبق للبنك تقديم طلب تمويل لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثماني سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق.

    د- ألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه على ألف متر.

    هـ-  أن تكون قيمة التمويل المخصص لترميم المنازل المبنية من الطين ثمانية عشر ألف ريال.

    ح- أن يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية  ثلاثين ألف ريال.

    ك- أن يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة  ستين ألف ريال.

    ل- أن تكون القرابة من الدرجة الأولى هم الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا والإخوان والأخوات والزوجات.

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    تمويل, بنك, السعودية
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