الجيش اليمني يعلن مقتل 25 مسلحا من "الحوثيين" شمالي البيضاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، مقتل عدد من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مواجهات بمحافظة البيضاء غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن "الجيش الوطني أفشل هجوماً شنه الحوثيون على أحد المواقع العسكرية في جبهة قانية شمالي البيضاء، وأجبرهم على التراجع، بعد أن كبّدهم ما لا يقل عن 25 قتيلاً وعددا من الجرحى إلى جانب خسائر في المعدات".

وأضافت أن "مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين في جبهة قانية، تمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية من ضمنها آليتين وعيار 23 ملم".

وأشارت الوكالة إلى "استهداف مقاتلات التحالف بعدّة غارات مواقع وتجمعات للحوثيين في الجبهة ذاتها، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوفهم".

من جهة أخرى، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن طيران التحالف العربي، نفذ 8 غارات على مديرية ولد ربيع شمال غربي البيضاء.

وتتواصل، منذ أكثر من خمس سنوات، مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية وبين جماعة "أنصار الله" في مواقع عدة بمحافظة البيضاء ضمن جبهات في مناطق متفرقة من اليمن.