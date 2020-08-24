تسجيل
19:39 GMT24 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك عقد في القدس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    أوراق يحملها بومبيو... ما أهداف زيارته للشرق الأوسط وعلاقتها بالتطبيع؟

    © REUTERS / POOL
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/1046342154_0:199:2386:1541_1200x675_80_0_0_4dbb36937dba9ae5c29d1fbcca38a274.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008241046347251-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%9F/

    بدأ وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أمس الأحد، جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل دول الإمارات والبحرين وإسرائيل والسودان. 

    ضن أبرز القضايا المقرر مناقشتها اتفاق السلام الموقع بين الإمارات وإسرائيل، بجانب إبراز دعم واشنطن لما وصفه بتعميق العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي.

    حول أهداف الزيارة وارتباطها بمسألة التطبيع مع إسرائيل، أكد خبراء في حديثهم لـ"سبوتنيك"، أن الزيارة ترتبط بالأمر، وأن بومبيو يسعى لحث بعض الدول للتوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل، خاصة قبل الانتخابات الأمريكية المرتقبة. 

    وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    بومبيو يصل إلى إسرائيل في إطار جولة شرق أوسطية

    من عمان قال الكاتب والمحلل  السياسي العماني عوض بن سعيد باقوير، إن جولة وزير الخارجية الأمريكي بومبيو ومستشار الرئيس الأمريكي ترامب وعدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، لعدد من دول المنطقة، تأتي في إطار تسويق التطبيع مع إسرائيل، خاصة بعد معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، التي تم الإعلان عنها من خلال ترامب. 

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الدول المتوقع زيارتها وهي سلطنة والبحرين وقطر والمغرب والسودان وأيضا إسرائيل، تهدف إلي استكشاف مدى مواقف هذه الدول، حول مسألة التطبيع مع إسرائيل.

    تأتي هذه الخطوة الأمريكية لتحقيق المزيد من المكاسب لترامب ونتنياهو، حيث يواجه الأول انتخابات صعبة بعد شهرين، وسط تدني شعبيته، بسبب فيروس كورونا والوضع الاقتصادي المتدهور في الولايات المتحدة الأمريكية.

    فيما يواجه نتنياهو مشكلات تتعلق بالفساد من قبل المحكمة الإسرائيلية، وأيضا الإشكال مع شريكه في الحكم، وهو حزب "أزرق أبيض"، مع احتمالية إجراء انتخابات جديدة.

    يشير ابن سعيد إلى أن الموقف العماني ثابت، ويتمثل في إيجاد السلام الشامل والعادل على ضوء مبادرة السلام العربية.

    وتتمثل المبادرة في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو/ حزيران،  حيث تأكد الموقف خلال الاتصال الأخير بين وزير الخارجية الإسرائيلي والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية السابق يوسف بن علوي.

    ويرى أن موقف السلطنة لن يتغير وفق هذا النهج، وأن الرأي العام العماني عبر عن رفضه لأي تطبيع بين إسرائيل والسلطنة.

     فيما يخص مواقف الدول العربية الأخرى، يعتقد أنه من الممكن أن يحدث اختراق ما، وقد يكون الانتظار إلي ما بعد الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر، خاصة أن خسارة ترامب تلك الانتخابات يغير المشهد السياسي بشكل كبير في الشرق الأوسط، كما أن اختفاء ترامب عن المشهد السياسي الدولي سيرفع الحرج عن كثير من الدول، وأيضا يضعف حليفه "نتنياهو" والذي قد يختفي هو الآخر، وتنتهي حياته السياسية.

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، 14 مايو/ أيار 2019
    © Sputnik . Ekaterina Lyzlova
    واشنطن: بومبيو يزور إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات هذا الشهر

    من الكويت يقول اللواء حامد السنافي الخبير العسكري، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكية  لمنطقة الشرق الأوسط بعد توقيع  معاهدة سلام مع  الإمارات العربية المتحدة،  ما هو إلا  امتداد  للجهود الدبلوماسية لتطوير عملية السلام.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجولة تهدف إلى العمل على انضمام بعض الدول العربية الأخري في الخليج العربي وأفريقيا، وأن الموقف العام في  أغلب الدول العربية هو عدم المعارضة لهذه الجهود.

    والبحرين هي إحدى الدول التي سيزورها بومبيو أيضا خلال جولته في الشرق الأوسط، وتعليقا على زيارة وزير الخارجية الأمريكي لبلاده، قال النائب إبراهيم النفيعي، عضو البرلمان البحريني، إن زيارة مايك بومبيو  لمملكة البحرين ليست بالحدث المستغرب بل المتوقع، والمرحب فيه، خاصة أن العلاقات الأمريكية- البحرينية هي الأقدم في المنطقة، ولها جذور تاريخية معروفة، ترتكز على تبادل المصالح المشترك وتعزيز الأمن في المنطقة.

     وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن  الزيارة المهمة في هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، تؤكد على تعزيز الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين البلدين الصديقين، والمضي بها قدماً، والتي منها احتضان مملكة البحرين للأسطول الأمريكي الخامس، ولمركز القيادة العسكرية المشتركة.

     وتابع بقوله إن البحرين تهتم لأن تكون دائماً في الصف الأول الداعم للقضايا العربية والإسلامية المختلفة، ومنها القضية الفلسطينية، وهي القضية المركزية  الأولى حيث أكدت البحرين شعبا وقيادة على أهمية إعادة الحقوق المسلوبة من الشعب الفلسطيني، وبناء سلام عادل يقوم على حل الدولتين.

      في ذات الإطار قال المحلل السياسي اللبناني وسيم بزي إن زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية للمنطقة تحديداً بعد توقيع اتفاق السلام الإماراتي- الإسرائيلي، وقبل جولة جاريد كورنيش كبير مستشاري ترامب وصهره في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، برفقة المبعوث الأمريكي لعملية السلام السيد بيرغوفيتش، تأتيان في إطار التحديد الأمريكي الدول المؤهلة لتكون على لائحة التطبيع بعد الإمارات.

    ويرى أن البحرين ويليها السودان في ترتيب الجهوزية، وأن سلطنة عمان في الترتيب الثالث.

     وحسب بزي، تبقى قطر هي الأكثر  إحراجا في هذا المسلسل، رغم أنها كانت من أول المطبعين، ولكن موقعها "الإخواني" بالشراكة مع تركيا، وحالة التمايز لهذا الثنائي في إطار صراع المحاور قد يُصعِّب الأمر على القطريين.

    © REUTERS / YURI GRIPAS
    وكالة: بومبيو يزور السودان خلال الأيام المقبلة

    وشدد على أن الحراك هو بتوقيت انتخابي أمريكي داخلي، وكذلك بتوقيت إسرائيلي، حيث يعيش نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، لحظات حاسمة قبل الذهاب للانتخابات الرابعة في أقل من عامين.

    فيما قال الخبير الأمني اللبناني شارل أبي نادر، إنه من أسماء الدول موضوع الزيارة يمكن استنتاج أن البحث في ملف التطبيع سيكون هو الأساسي، خلال هذه الزيارة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن هذه الدول وبالأخص البحرين والسودان تمت الإشارة إليها سابقا بأنها  من الدول الأوائل، المرشحة كي تلحق بالإمارات العربية المتحدة في توقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل.

    وبحسب أبي نادر هناك ثلاث عناوين رئيسية يمكن أن تكون وراء أي زيارة لمسؤول أميركي إلى الشرق الأوسط وهي: ملف التطبيع مع إسرائيل، ومن ضمنه ملف صفقة القرن، وما يمكن أن يتضمنه من مباحثات مع دول المنطقة. ملف الاشتباك الأمريكي مع إيران، وهذا الملف أيضا يحمل دائما المناسبات لزيارات المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة".

    والملف الثالث المهم أيضا هو الصراع الصيني- الأمريكي، وخاصة الناحية الاقتصادية، حيث تحضر هذه الدول وعلى رأسها إسرائيل مشروعات اقتصادية ضخمة مع الصين، تستدعي محاولات أمريكية حثيثة لإفشال هذه العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين.

    يشير أبي نادر إلى أن ملف إعادة فرض حظر  الأسلحة على إيران، والذي تضغط حاليا واشنطن لتنفيذه أو لإقراره، فإن الدول التي يزورها بومبيو غير مؤثرة في هذا الملف.

    فيما أوضح سعد بن عمر رئيس مركز دراسات القرن بالسعودية، إن زيارة بومبيو التي بدأها من "الكيان الإسرائيلي"، لا يمكن تحديد ما الذي يسعى إليه الوزير، إلا أن القضايا الأمنية والاستراتيجية وأزمات المنطقة للولايات المتحدة الأمريكية دورها الكبير فيها.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن السعودية أعلنت أكثر من مرة عن موقفها من مسألة التطبيع، والمرتبطة بمبادرة السلام العربية.

    ويرى أن بعض الدول الخليجية لديها علاقات على مستويات عالية بينها وبين إسرائيل، إلا أنه من الصعب تسارع الخطوات العمانية تجاه التطبيع.

    انظر أيضا:

    بومبيو يصل إلى إسرائيل في إطار جولة شرق أوسطية
    واشنطن: بومبيو يزور إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات هذا الشهر
    وزير خارجية السودان يستبق زيارة بومبيو بتصريح حاسم عن الموقف من إسرائيل
    بومبيو في الشرق الأوسط... فهل بدأ عصر التطبيع؟
    بومبيو: أمريكا تراجع مبيعات أسلحة للإمارات وستحافظ على التزاماتها تجاه إسرائيل
    الكلمات الدلالية:
    التطبيع مع إسرائيل, مايك بومبيو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    افتتاح معرض أرميا 2020 الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية في الحديقة العسكرية الوطنية باتريوت بضواحي موسكو - دبابة تي-55أ
    الدبابات والجميلات والكمامات...افتتاح منتدى "آرميا 2020" الدولي
    النفط العراقي في يد واشنطن
    إنفوجرافيك..أتوبيسات النقل السريع في مصر
    أتوبيسات النقل السريع في مصر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك