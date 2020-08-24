مصر... النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين في واقعة "اغتصاب فتاة فيرمونت"

أمرت النيابة العامة المصرية بضبط المتهمين في واقعة التعدى على فتاة بفندق "فيرمونت" عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

وأكدت النيابة العامة أنها أجرت تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وجار استكمال التحقيقات.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ما يعرف إعلاميا بـ"جريمة الفيرمونت"، حيث تحدث المئات عن وقوع جريمة اغتصاب لفتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي عام 2014 بواسطة عدد من الأشخاص عبر تخديرها وقاموا بتناوب الاغتصاب عليها، وتم نشر فيديو تم تصويره لعملية الاغتصاب.

وأوضحت مصادر أن أجهزة الأمن ظلت تبحث عن الضحية حتى يتسنى لها الوقوف على حقيقة تلك الادعاءات.

من جانبها، أعلنت إدارة الفندق التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولويات الفندق المحافظة على سلامة أمن الضيوف.

وأكدت إدارة الفندق التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة.