"لا عنصرية تجاه الصعايدة"... وزير النقل المصري يتحدث عن خطط تطوير السكك الحديدية

قال وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، اليوم الاثنين، إنه يتم النظر في إمكانية مد الخط الثاني من مترو الأنفاق كي تكون نهايته في مدينة قليوب لخدمة محطة شبرا الخيمة للقطارات.

وأضاف الوزير في تصريحات لفضائية "صدى البلد"، إن هناك خطة لنقل جزء من خطوط السكك الحديد للوجه البحري إلى شبرا الخيمة لتخفيف التكدس في رمسيس.

وتابع: "لا نتسبب في إلحاق الضرر بأهلنا في الصعيد بنقل قطارات الصعيد إلى محطة بشتيل أو إحداث أي تمييز عنصري. الدولة مهتمة بتوفير مشروعات تنموية ضخمة وتحسين طرق محافظات الصعيد".

واستطرد: "تم اختيار مثلث بشتيل لأنه منطقة وسطية بين رمسيس والجيزة. أهلنا في الصعيد ناس محترمة وقررنا تخصيص محطة بشتيل لقطارات الصعيد ويجري تصميمها على الطراز الفرعوني".

في الأسبوع الماضي، أعلن الوزير، عن خطة لتشغيل أتوبيسات النقل السريع في مصر، في إطار التجهيز لتطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق، كما وضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.