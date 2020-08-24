سلطات غزة تفرض العزل الشامل في القطاع بعد تسجل أولى إصابات كورونا

أعلنت السلطات الفلسطينية في غزة، مساء اليوم الاثنين، العزل العام الشامل في أرجاء القطاع لمدة 48 ساعة بعد تسجيل أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".