قفزة كبيرة في إصابات كورونا في مصر

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، إنها سجلت 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 103 إصابات أمس الأحد.

بينما سجلت حالات الوفاة في مصر خلال يوم الاثنين، 18 حالة وفاة مقابل 19 وفاة أمس.

وأكد خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 97478 حالة، من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها و5280 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.



ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/حزيران. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.