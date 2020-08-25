أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى السودان بها مسؤول من أكبر دولة في العالم

توجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إلى السودان على متن أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم.

وقالت وكالة "فرانس 24" الفرنسية، إن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، توجه إلى السودان على متن أول رحلة رسمية مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم".

من جانبه، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، في تغريدة على "تويتر": "يسعدني أن أعلن أنني على متن أول رحلة طيران رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان".

Happy to announce that we are on the FIRST official NONSTOP flight from Israel to Sudan! pic.twitter.com/eOXNsBAozC — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 25, 2020

وكان مسؤول بالحكومة السودانية، قال إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيزور بلاده خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه من المقرر أن يزور بومبيو أيضا إسرائيل والإمارات يومي الاثنين والثلاثاء بعد اتفاقهما هذا الشهر على إقامة علاقات كاملة بينهما. وأحجم المسؤول السوداني، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، عن تقديم تفاصيل عن زيارة بومبيو.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، أن حكومة بلاده "لم تناقش في أية لحظة الموقف من إسرائيل"، لافتا إلى أنه لم يتلق من رئاسة الوزراء أي توجيه يتعلق بفحوى هذا الأمر.